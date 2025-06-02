馬欣／無法成熟的大人是如何成為暴力源頭，滿血復活

由A24出產的恐怖片多深刻著重在心靈恐懼上，著重拍攝手法的精準。其實驚悚片不在於故事是否推陳出新，而是捕捉到隱藏在生活暗面的種種，那種伺機而動的陰影往往是成就驚悚片的關鍵。

曾拍出口碑票房都亮眼的「鬼手鬼手 請開口」的菲利浦兄弟，新作「滿血復活」自然被賦予高度期待。兩部都深挖主角不捨親人離世的傷口。「滿血復活」這次以邪教出發，猶如過往名片「禁入墳場」的概念，但手法截然不同，藉由不同視角與寄養家庭的密閉空間，與潛在第三視角，鋪陳出解密的線頭。讓電影一開始就有著希區考克的物件正在凝視人的戰慄感。

此片應該是為資深驚悚迷打造，因為在視覺上營造了強大的痛感，並不迴避各種氣味的夾帶，無論是少年安迪醒來時總帶著體液與尿液的昏沉感、閒置的泳池有如沼澤的汙跡、不明孩童的受創身軀等。整個寄養家庭在氣味營造上就讓觀眾感到被囚禁的壓迫，導演的血腥鏡頭也出人意表地不以快感營造，而是一步步讓觀眾同感受創少年日夜的身心受創，意識被剝奪的過程。

看似以愛心打造的家庭，每個家具，包括窗簾與浴室一角都隨著女主角的凝視，讓那間屋體活化成她內心的黑洞。前半段讓觀眾極容易被帶入一個「異世界」，有如名片「驚魂記」無所不在的恐怖。以這樣感官手法描寫邪教教徒無疑是成功的，因此前半氣氛很足。演員莎莉·霍金斯所演出的邪教教徒演技層次細膩，各種微表情共振著被抽象化的屋體，成為驚駭的本身。

她的確演出了複雜的母愛與失落，人生的傷口比她主體還更巨大的陰影，是值得演技獎的一次安打。

三位年輕主角演技也都沒失分，尤其是喬納·沃倫·菲利浦斯所演的受虐兒奧利佛，對長期剝削下的情感與麻痺掌握極佳。可以看出編導菲利浦兄弟很會帶戲，讓此片擦撞出強大的演技火花。

比較可惜的是前面雖懸疑氣氛與心理鋪陳完整，但收尾的反轉稍嫌倉促，還好莎莉·霍金斯的情感戲收得好，讓其病態的母愛留下了餘韻。這部電影雖然重口味，但呼應如今兒童受虐的現象，它顯然拍出了無法成熟的大人的真相。