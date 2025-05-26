袁永興／姑慕．巴紹 Qrasun格拉孫

以首張專輯「Qrasun 格拉孫」便拿下2025年5項金曲入圍的原民創作女歌手姑慕·巴紹，以紮實的唱功與精緻的製作，展現大器與獨特的音樂性格，這張專輯尤其在編曲與演唱上、跳脫了過往對於原民母語專輯容易停留在「民謠吟唱結合古調」的印象，做了非常多在節奏與律動上的努力嘗試，開場以賽德克族語演唱的「Qrasun」（讚美之意），把黑人音樂與節奏藍調和福音歌曲的元素跟原民唱腔，做了氣勢恢宏、意境遼闊的編寫，是非常成功的開歌。

另一首「Biyax」（力量），則是把母語音樂做出全球市場的格局。疫情後近幾年從Fuse ODG、Aya Nakamura與Burna Boy把Afrobeats，到南非女歌手Tyla將Amapiano推上全球市場並獲得高度關注聲量、進而在全英音樂獎與葛萊美獎上陸續斬獲佳績後，多年來這股吸納世界各地的在地語言或音樂文化、透過創新融合例如結合House、soul、jazz、Lo fi Chill與取樣等型態的「新音樂類種」的誕生，一直是台灣原民音樂創作可以大展身手的方向，姑慕·巴紹在「Biyax」中做出了一個漂亮的聲音樣態，其他作品如「Mhuway su balay tqnay knan （感謝有你陪伴）」與「Angela」都是亮眼抓耳的佳作，製作團隊Tower陶逸群（近年曾先後與壞特、吳卓源合作）與旅美音樂人Ray Lin功不可沒。

此外，專輯中的樂手陣容，包括Fugees樂團鼓手Don Guillaume，加州知名鋼琴創作歌手Bill Cantos和眾多美國東岸福音樂手包括Anthony Samms、Lawrence Allen、Joshua Tyson、Mike Cadet等，都讓這張專輯呈現出更大的企圖與格局。

姑慕·巴紹過往的音樂道路從曾經開過舞蹈教室、擔任合音天使（曾為莫文蔚、A-Lin、Matzka等藝人合聲）、然後走到開始創作母語，參加台灣原創流行音樂大賽與桃園鐵玫瑰熱音賞後進一步投入音樂錄製，算是緩緩漸進的走到今日。她的唱功基礎厚實又能歌善舞，動靜皆宜的寬廣路線加上勇於嘗試和國際音樂人的切磋攜手協作，讓原民流行樂曲展現「破圈再起」的態勢，非常值得稱許。