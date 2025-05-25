雀雀／韓國奇幻物語「比天堂還美麗」 投進觀眾共鳴好球帶

金惠子、孫錫久主演的韓劇「比天堂還美麗」挑戰80老嫗上天堂後與30歲青年丈夫重譜戀曲，和去年韓劇「她的日與夜」讓男明星偶像愛上大嬸阿珠媽一樣大力衝擊觀眾。然而劇集到了後半段，就逐漸對這對夫婦愈看愈順眼，自證世間人類所有感情配對方式都不奇怪，觀眾只是需要時間去適應。世上既有爺孫戀存在，奶孫戀亦然。不僅命題得分，以奇幻類型劇找到讓婆媽觀眾共鳴的好球帶，也是鞏固電視劇主力客群的聰明設定。

該劇很考驗男女主角的演技。既然都是活在天堂，那把角色純潔的靈魂質地演繹出來就很必要。國寶級演員金惠子詮釋典型韓國慈祥老奶奶，不但保有少女心還擁有好廚藝且勤於日常家務。她在世時因生命艱苦而做討債工作，幸有領養受虐兒且照護殘疾老公一輩子而吊車尾進到天堂，接近俗世群像的姿態與我們無異，自然能被觀眾所接受。孫錫久則是將臥床大半輩子到天堂後成為無病無痛小郵差的快樂靈魂揮灑自如，原來人死後當個平凡天使是修行一世所能得到的最大福分。

影視百年史以來，描述天堂或地獄的作品何其多，概念卻常沿用古老文本所述，視覺上難免出現不合時宜的時代落差感。天堂既然這麼好，擁有更多先進文明高科技設施乃至於魔法都不足為奇。是以「比天堂還美麗」用現代化時空場域具現天堂世界實屬明智之舉；死亡報到處櫃檯的極致簡約則有些日劇「重啟人生」的況味。反倒是下地獄的人既然不用過得太好，與「與神同行」一樣維持各種原始古老煉獄樣貌似乎也說得過去。劇裡連羅賓威廉斯「美夢成真」下地獄救妻的情節也有致敬。

但「比天堂還美麗」做得最好的，終究還是劇本裡冤親債主之間善惡緣分的互償關係描述。不論是千年修得共枕眠的夫妻姻緣、寵物與主人之間的愛恨情仇，抑或是針對婆媳惡緣的齟齬與釋懷過程的刻畫，竟不用拍成婆媳過招七十回，而是以簡單幾場夫妻置氣情節加上好幾輩子的錄影帶回放就搞定一切，令人大開眼界之餘，也道盡亞洲婆媳之間的緣分是要比夫妻緣更加難修的人生課題。韓劇很有自知之明，掀開這層遮羞布拍出此種「文化名產」，婆婆的自省過程雖顯得簡單而又暴力，但總比裝作沒事隱忍不說還要來得痛快。

韓志旼飾演的謎樣角色小絮，從出場開始便強力攪動這對夫妻天堂生活一池春水。在她面前，女主角很難成為完全的好人；兩人卻又時而能和平相處，根本是顆測試人性多元面貌展露的魔鬼試金石，結局的驟轉揭露更多前世緣分，與牧師角色真實身世的故事，都是勾著觀眾續追到底的雙贏謎底。