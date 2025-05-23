陳穎Ying C／在不安時代中擁抱「小確幸」，甜點與零食的即時療癒經濟

自從「小確幸」出現在村上春樹的作品中後，其代表的生活態度，在台灣與日本都大受歡迎，並被視為當代文化特質之一。但這個概念並非僅限於亞洲地區，而早已成為全球性的社會現象。在經歷新冠疫情、烏克蘭戰爭、能源危機、通貨膨脹與政治不穩定等多重衝擊後，世界各地的消費者都在尋找能夠快速帶來愉悅的體驗，甜點與零食正是這種情緒出口的最佳載體。

甜點與零食的魅力，在於提供片刻逃離現實的可能，這種小小的放縱不受社會階級與財力的限制。近來各國烘焙甜點相關趨勢，似乎都在呼應著這類需求。譬如包含餅乾、布朗尼與甜甜圈等美式甜點，這幾年中在法國都非常受歡迎，不僅在一般店家中蔚為風潮，各大飯店的知名主廚也都紛紛推出自己的作品。美國甜甜圈品牌Krispy Kreme也在進軍法國後迅速取得成功，一年多中已開設21家門店，加上大量社群曝光，迅速吸引了年輕族群與網紅打卡。法國餐飲業顧問與行銷策略公司ProtéinesXTC指出，「消費者吃東西首先是為了愉悅感」，更推估2024年中超過一半的飲食新產品，都與愉悅的概念有關。

而在法國幾乎每個市集與遊樂園上都會看到的點心吉拿棒，也已進入高級餐廳的甜點菜單，被重新詮釋為精品享受。如名廚Jean-François Piège在其超過半數的餐廳內，都提供這種油炸點心，並搭配巧克力醬、鹹奶油焦糖醬等。正如市場數據顯示，法國是麥當勞第二大市場，僅次於美國。法國人雖為自己的美食文化自豪，法國菜也被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，但法國人仍然渴望能快速、簡單，能迅速獲得滿足感的食物。

而在英國，曾被視為兒童生日派對或醫院餐的果凍，如今一躍進入米其林餐廳與時尚設計舞台。《衛報》指出，果凍的「視覺晃動感」與「復古浪潮」結合，成為新的流行元素。果凍是不同風味的載體，能分層展現多種色調與味道，藉由模具的使用，造型更變化多端，提供極大的創作自由；其獨特的「晃動感」也帶來視覺上的即時療癒。英國專注於以果凍創造食物藝術的Bompas & Parr公司創辦人Sam Bompas在接受《衛報》訪問時指出，「一般而言，若盤子裡的食物動了，你會感到驚慌，但果凍在晃動時，卻令人很開心。」

韓國則展現了另一種文化機制：便利商店是新趨勢的孵化地。便利商店商品不僅包裝創新，更緊密結合電視劇、K-pop偶像、網紅話題，快速製造流行，如以毛巾造型蛋糕、超大包裝爆米花、季節限定口味泡麵與零食等，都是以社群媒體為第一戰場的即食快樂產品，價格親民，設計吸睛，口味則融合韓式創意與跨國文化，成功吸引年輕消費者大量分享與購買。

甜點與零食是對「情緒消費」（emotional consumption）的精準回應。在壓力與不安感蔓延的當代社會，透過攝取高糖高脂的食品，人們獲得即時的慰藉與掌控感，這是最容易獲得的療癒手段之一。而在高壓與資訊過載下，現代人往往更傾向選擇即時滿足，而非長期計畫，甜點的小巧與立即性，正好迎合這樣的心理需求，成為情緒快閃出口。社群媒體推波助瀾，拍照、分享、評論吸睛甜點，為生活品味與情感表態，也增強了消費動力。

甜點市場在動盪年代中成長，其實並非新現象。2008年金融海嘯期間，美國巧克力與糖果銷售出現逆勢上升。根據《時代》雜誌當時的報導，即使消費者削減大宗消費支出，卻仍然允許自己偶爾放縱一下。廉價但高療癒性的產品，被視為最簡單卻有效的壓力緩解方式。

在不確定性成為常態的年代裡，消費者再次將目光投向那些看似微小卻能提供高度滿足的商品；人們不再追求長遠計畫與宏大目標，而是眼前的那一小口幸福。而甜點與零食，正是這場時代轉變中的文化核心與市場主角。甜點與烘焙業者應思考的問題不再只是「怎麼做出更好吃的甜點」，而是「如何創造回應消費者情緒的體驗」。消費者期待的不僅是味道，更是整體的感官包裝——從外觀設計、品牌敘事到社群參與感，能在一口之間提供完整情緒故事的產品，將更具競爭力。