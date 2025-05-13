于國華／「三小市集」小即是大

春去夏來4月末，到台北SOGO逛「地方野食力」，這是集結20多個中南部小農品牌的市集。很容易看到主辦人李宜倩，她穿著「三小市集」圖文T恤、掛著親切笑容，在市集中穿梭。

以雲林斗六為據點的三小市集已經開辦13年。「最初什麼都不會，就是想要幫小農賣產品」宜倩笑著說。她邊做邊學，那股熱情始終不減。

李宜倩是雲林科技大學畢業的台北小孩。13年前為了大學畢業專題製作，找到斗六市區三棟閒置小屋開辦「小農福利社」商店。生涯與農業毫無關係，她想幫助小農販賣產品的天真想法，卻得到多位農友幫忙。專題結束、順利畢業，宜倩捨不得與農友的情誼，決心舉辦市集繼續販賣小農產品。因為三棟小屋的源起，有了「三小市集」名稱。

大部分高鐵班次不會靠站的雲林縣，是台灣的大菜籃。宜倩說，堅持友善生產的農友分散雲林各地，產品不容易流通；有心選購良心產品的消費者也找不到他們。三小市集搭建了產銷平台，累積到目前，合作的農業生產者超過一百位，分布雲林、嘉義、南投等地。

我多次前往斗六拜訪三小市集。沒有台北農民市集的規模，也沒有年貨大街的人潮，每周日的三小市集位在雲中街文創聚落，大約20攤；樹影婆娑和青草綠地如公園的情境襯托下，好像一場輕鬆的派對。

宜倩常說：「站在消費者角度思考」，這正是農民缺乏的經驗。考量實體市集交易量受限，宜倩又開設了實體店，也通過多種媒介傳播產品信息，包括編雜誌、架網站、經營網路商店等，三小市集逐漸成為小農產品「選物店」。她幫農友辦學習課程，帶著農民到外縣市參展，大家一起成長、共同經營市場。

舉辦三屆的「地方野食力」，是三小市集向台北拓展的陣地。每回只有20多攤參展，但產品很多元，市集裡山珍海味混搭，森林精油、有機茶油、地酒、釀醋、乾蔭豆油，得獎巧克力、有機果醬、手工麵線、阿里山山葵、醃製醬筍，還有熟成鵝胸和日曬烏魚子。我在攤位間遊逛，和小農老闆聊天，融入在彼此的信任中，心動就行動、購買回家享用。

不久前，三小市集得到「聯經人文企業獎」肯定，和眾多規模懸殊的大型企業或組織並列榜單。傳言，2300年前希臘發明家阿基米德曾說：「給我一個支點，我可以舉起地球」，看來小和大並非絕對的差異。來自「小土地、小農民、小滿足」的三小市集，用「生態、熱情、善念」做為支點，以謙虛的小、撐社會價值的大。我看到了「小即是大」的相對存在。