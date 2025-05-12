王祖壽／許富凱兩場「拾歌+」唱出的心與味

許富凱以歌聲傳遞情懷。圖／何樂音樂提供 每年母親節以歌聲代替人心傳遞情懷，符合歌壇暖男出場人設，固定的假日也堪稱理想檔期，但誰會接連兩天以完全不同的曲目自我挑戰呢？直到親眼目睹，才確信許富凱2025辦了「拾歌Plus」這樣的演唱會。

「拾歌Plus」周六場「查某人的心」全部女歌手成名曲，周日場「男子漢的味」全部男歌手成名曲，沒有一首冷門，一場近20首曲目兩場不同加倍變40首，不僅選曲、編曲、流程、記詞形同車輪戰式的考驗，也加重成本負荷，尤其台語歌壇背景取得詞曲使用權更是複雜。

前後兩天的開場曲分別是「等無人」（尤雅）、「台北今夜冷清清」（洪榮宏），無論重拍前奏、和音粉味、或清唱開局，所有歌曲都依據原唱原版原汁原味，對新觀眾或許是經典洗禮的初體驗，對熟觀眾彷彿當年一切欣欣向榮又回來了，現場驚喜度尤勝許富凱2020的「拾歌」錄音專輯。

「拾歌」概念來自許富凱從小就在喜美車上跟著爸爸聽歌，他在台上說，2020年做「拾歌」專輯限於經費只能選十首歌，當時忍痛割捨了不少曲目。今年母親節有機會唱「拾歌Plus」，雖然只是兩場演出，許富凱與幕後團隊林建良，地毯式爬梳投下的功夫，有如完成一篇台語歌曲起飛時代調研論文。

「拾歌Plus」從歌曲內容分段歸納，譬如展現人情感情、有情無情，集中串連「感謝無情人」（黃乙玲）、「無情放袂記」（陳美鳳）、「無字的情批」（黃乙玲）、「無言花」（江蕙），形成「四無」金曲過癮一次到位。

「拾歌Plus」也是一次幕前幕後大閱兵，「舞女／愛情的騙子我問你」（陳小雲）、「心情／情字這條路」（潘越雲）、「海海人生」（陳盈潔）、「走味的咖啡」（林晏如）、「留戀什路用」（陳一郎）、「乾一杯」（葉啟田），當許富凱集中再次呈現台語歌壇80年代風雲歌手，以及曾經貢獻台語歌壇的舵手俞隆華、黃敏、鄭華娟、慎芝…如今逐漸被人們遺忘， 實在令人感慨。

「拾歌Plus」也是一次文學印象之旅。2020年劉定騫「我終於捨得讓雪落下」一書某篇思念雜想，作家寫世界上最思念的人是阿嬤，所以最害怕聽到的歌是蕭煌奇的「阿嬤的話」。

母親節當許富凱唱「阿嬤的話」、「叫阮的名」（巫啟賢），就像他前一場唱「花若離枝」（蘇芮）甚至側身背向舞台，完全投注在歌曲的情境裡，唱完之後他問觀眾這麼感人的歌，有沒有人聽到落淚？其實，開場熱鬧過後的第一首慢歌「心情」，當許富凱悠悠唱到：「每夜做夢夢見伊／親像伊在阮身邊／為著要見伊／只有夢中去」，就已然讓人眼睛出汗了。

演唱會多如牛毛的今天，「拾歌Plus」值得一記，除了不知道多久沒有看到市場這麼誠心對待老歌，更出自許富凱這樣一位今年37歲青年世代，聲腔歷練剛柔熟成，能把歌曲演繹入味入魂的歌手，值得期待。