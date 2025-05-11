潘光中／孫儷大女主限時返場！ 「蠻好的人生」當人生突然賞你一耳光…

在戲劇創作中，經常會用上「困境論」與「擬劇論」這兩種基礎概念。前者，是指創作者設定主角在故事開局時陷入一個難以脫身的困境，試圖藉著主角一步步掙扎逃脫的努力過程，鋪陳出跌宕起伏的推進主線。而後者，則是源自社會心理學，也就是透過連串事件，引導觀眾產生似曾相識的錯覺，將故事代入自己的親身經歷。一個是由內向外的發散，一個是由外向內的收斂，目的都是引發出觀眾更深層的共情共感。

由孫儷、董子健、胡杏兒、高鑫等大牌演員攜手主演的時裝劇「蠻好的人生」，相當巧妙的柔和困局、擬劇兩種概念，再加上小螢幕少見的保險行業題材，創作出一部以孫儷所飾演的女主角「胡曼黎」為中心點，向外輻射出家庭親情、熟齡愛情、職場奮鬥等面面兼顧的大女主都會言情劇。

其實在早些年的言情劇，往往給與觀眾一個負面印象：「言」不及義、「情」感飄緲。但是近幾年早已經改變很多。以「蠻好的人生」為例，胡曼黎一開局就面臨了實打實的人生困局：一手從潦倒研究生捧上正教授位置的老公，找到了自以為是靈魂伴侶的新歡打算另築愛巢，妥妥的養了個現代陳世美；花費十數年打拼出的保險經理人事業，遭到競爭對手的陷害、親近夥伴的背叛，先被公司開除、後遭行會裁定停牌。一夕之間，原本順到不行的人生，狠狠的賞了她熱熱辣辣的當面耳光。

開場的困境就如此血淋淋，接下來的擬劇更是一點不含糊。舉凡：拉著小三在渣男老公面前往觀景池裡跳，當面喊著要來個終極二選一；當觀眾正以為是不是要狗血開虐到底了，女主的下一場戲卻是回到空曠的家裡，拿出櫃子裡積累了十幾年的一座座保險業獎盃獎牌邊擦邊哭，沒有半句台詞依然有著滿滿的情緒感染力。相似的情境場景，導演和編劇每集都能來個好幾次，簡直是玩弄觀眾於股掌之間。

身為圈內屈指可數的扛劇王，孫儷演活了這個兼具了普遍性與獨特性的魅力角色，同時也是所有繁華城市裡隨處可見的職業婦女。播出期間，網路上也不乏批評她這次「服裝造型精緻，可個性卻庸俗不堪」的評語；說白了，胡曼黎本來就是緊貼著白領女性的平均值——學歷差強人意，出身平平無奇，職場上的成就全都是靠著自己胼手胝足一點一滴累積起來的。可當她芳華不再，成了同儕上位的擋路磚、老公眼中的黃臉婆，難道過錯還都得由她自己一個人全揹了？失婚失業的女主，經濟壓力撲面而來，但她仍需在人前維持風光亮麗，背後的辛酸苦楚也只能獨自默默吞忍。如此寫實的擬劇論述，應該才是「蠻好的人生」能在春季檔劇海中，收視熱度一騎絕塵的最大優勢。