李清志／「海風號」甜點列車

台鐵過去只著重於列車的交通功能，並沒有豪華列車的設計；在台鐵列車上最高級的享受，就只有好吃的排骨飯鐵路便當。不過隨著旅遊形式的變化，觀光列車成為旅遊熱門的項目，過去搭火車只是為了前往目的地旅行，現在火車已經不只是交通工具，搭火車本身就是旅行的目的之一。

在日本旅遊可以選擇搭乘許多極富特色的豪華列車，有些豪華列車提供高級法式料理，也有一些是較為輕巧的甜點列車。我在日本搭過許多甜點列車，其中富士甜點列車最叫我印象深刻，這輛列車外型流線，以暗紅色為主，內裝典雅華麗，行駛於富士山腳下，遊客們登上列車可以一邊品嘗甜點咖啡，一邊欣賞富士山不同角度的美景，可謂是雙重享受、雙倍的幸福。

台鐵這些年開發觀光列車的行程，之前是「鳴日廚房」料理列車，最近則是「海風號」、「山嵐號」觀光列車。我有幸在前些日子搭乘海風號，體驗了台鐵甜點列車的美妙。海風號原本是行駛在西海岸線，但是海風號夏季版將行駛台北－宜蘭，觀賞台灣不同的海岸風情。第一次搭乘海風號列車，Tiffany藍的車廂，顛覆一般車廂配置的客廳式陳設，大面的觀景玻璃窗，整體設計質感超乎我的想像，真的不輸日本的觀光列車，令人十分驚艷。

海風號是甜點列車，提供旅客一面看海，一面吃甜點的幸福旅程。台鐵與雄獅旅遊合作的「海風號」甜點列車，攜手米其林星廚指定烘培坊，打造海風號限定甜點。有花香茶韻可麗露、芋泥鴨賞堡、梅果紅蝴蝶結等，搭配米其林一星Minimal限定冰淇淋，是碧螺春+甘蔗+山當歸的口味，獨特美妙，為海線鐵道旅行創造美好回憶。

海風號列車行程中，還會停靠大里、頭城兩站，停靠大里是讓乘客可以下車，漫步到海邊沙灘，享受海風，觀看大海，讓浪濤聲撫平內心的不安與混亂，帶來內心的寧靜。在這裡看海，還可以看到宜蘭的精神地標「龜山島」，欣賞海龜迴游大海的壯觀景象。

海風號還會停靠頭城車站，並且安排文史專家帶領走讀，漫遊頭城老街，體驗小鎮歷史風情，這樣的觀光列車不單單是創造列車本身的觀光資源，也為偏遠地區帶來地方創生的機會。遊客可以下車舒展筋骨，看看老街的建築，買些當地的特色伴手禮，也吃冰、嘗嘗小吃，感受不一樣的觀光樂趣。

用不同的速度旅行，可以看到不同的人生風景。鐵道旅行不會太快，也不會太慢，是我覺得最適合的旅行速度。海風號的行駛速度，讓我們不會錯失宜蘭海岸的美景，同時郵輪式的行程規畫，提供遊客下車漫遊小鎮的機會，是非常好的旅遊設計。

許光漢主演的電影「青春18×2 通往有你的旅程」掀起了台日鐵道旅行的熱潮，以前我們期待到日本搭乘各種觀光列車，如今台灣也有了不輸日本的甜點列車，值得鐵道迷前往搭乘體驗。