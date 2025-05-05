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馬欣／以命運的鬼牌，重拾英雄片的希望—「雷霆特攻隊＊」

聯合報／ 馬欣（影評人）
「雷霆特攻隊＊」劇照。圖／漫威影業提供
「雷霆特攻隊＊」劇照。圖／漫威影業提供

在漫威電影口碑與市場都走弱後，「雷霆特攻隊＊」無疑是挽救招牌之作。它回歸早期的風格，不再訴諸大義，讓一群烏合之眾組成的英雄團隊，看似在拯救地球，其實急迫的任務是得先拯救自己。這點與現代的國際社會氣氛相吻合。

雖然「反英雄」長期是漫威英雄片自嘲的魅力，但「雷霆特攻隊＊」這次有突破的決心，它讓主角們更笨拙地執行任務，每個都被底層遭遇磨平了意志。雖實力渣但親民，也以景物反襯出舊時代「復仇者聯盟」曾意氣風發的鄉愁。才隔了幾年，曾昂揚的英雄已力不從心與始終被政治給玩弄的處境，呼應了如今大霧時代中小人物的心情，讓舊景物產生了情懷。

此部最重要的是讓知名反派——「哨兵」出現，因誤飲「超級士兵血清」而升級的角色，因為前半生都沒有任何對翻身的機會，讓「Bob」這個反派因內心陰暗面而產生了毀滅性的能力。

這部電影巧妙地將人內在的矛盾與陰影具體呈現出來，有如當年奈沙馬蘭的電影「分裂」手法，將「哨兵」身不由己的內心投射出一個迷宮，這點突破了過去漫威英雄企圖宏大的敘事，更加重了感性層面。因為這部分的細膩手法，讓這群烏合之眾組成的隊伍不致於像「自殺突擊隊」只流於感官的刺激或是炫技的手法，「雷霆特攻隊＊」是漫威開啟新局的大膽嘗試，讓觀眾先體會這群人的情感層面。

自然這樣的敘事讓動作戲的快感度減弱，反而側重沒有資源的他們如迴光返照的「老派英雄」，重回「美國隊長」後期在日幕西沉的公路上的負隅頑抗。有人批此部讓人不夠熱血，在於它更側重「時代已變臉」的情懷。在復仇者聯盟之後，集體已失去了使命感，但英雄們都苦於如何讓自己狀態好一點的「小小努力」，這點讓這系列的黑色幽默充分發酵，他們同樣都在適應新局，包括回歸的萬年綠葉「酷寒戰士」巴奇也沒因為是前輩就混得好些。

雖然這部來不及讓觀眾深化對新角色的投射，但它有將時代的新局拍出來，同時詮釋了「英雄」背後的鬼牌，拍出了「英雄」原本就是時代的一體兩面。它為下一集鋪好了待續，重拾了「英雄片」的希望。

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