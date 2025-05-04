潘光中／春日必看甜寵劇！ 「愛你」喚醒你沉睡已久的戀愛細胞

「偶像劇」是現今電視劇中最氾濫的一個劇種，舉凡不那麼強調類型題材、專注經營主角愛情故事、靠唯美畫風來吸引觀眾的，都可稱為偶像劇。尤其是大亞洲文化圈裡的日、韓、台、泰、越……以至占最大市場分額的陸劇，最能吸引觀眾眼球的還是偶像劇。

數量一大，想脫穎而出就得別出心裁，卡司特別亮眼、情節超級出色、體裁耳目一新，近期無論流量或話題都相當熱門的「愛你」，就是利用傳統中醫文化和現代都會愛情的互相融合，經營出一個帶有細膩情感和治癒內涵的偶像劇。

張凌赫飾演的男主「何蘇葉」是專業中醫師，望聞問切、藥膳調理、針灸艾灸等醫療行為，不僅是推進劇情的關鍵元素，還是促進他與徐若唅飾演的女主「沈惜凡」之間情感互動的必要手段。偶像劇必備的俊男美女、浪漫場景、甜寵橋段、動聽配樂……樣樣不缺，還隱約展現出一種趨向成熟健康的愛情觀－真正的愛不是束縛強求，而是尊重體諒。

比方沈惜凡終於拿下夢寐以求的留學機會時，何蘇葉對她的決定給予百分百的支持，使得原本飄緲虛幻的愛情故事平添更多的現實意義。也就是這樣的理解包容教育著觀眾：理想的愛情不是走進終點，而是人生旅途中的一段美好過程，帶動雙方都成為更好的自己。

細火慢燉的情感張力，克制成全的理性愛情，串聯起何蘇葉與沈惜凡之間相互扶持、共同治癒過往創傷的動人故事。而每一集頭尾連結的中草藥知識，不但是本劇獨有的畫龍點睛，也讓觀眾更加明白劇情裡的情感流動。他們相互陪伴也在當下節奏飛快的都市生活中，提供收視觀眾一段帶著治癒力量的慰藉時間。

全劇融入中醫藥文化的手法相當巧妙，除了前述的中醫治療手段，每一集的小標題都是一味中藥，就連「何蘇葉」這個名字也是取自藥材「蘇葉」－性溫、味辛、解表散寒、行氣和胃，完全貼合人設。主角的情感發展也與中藥相關，比方第6集，何蘇葉借合歡皮功效表白：「你是我的合歡皮，解我憂思」；第7集兩人雨中撐傘，何蘇葉又補全了下半句：「我是你的遠志，安你心神。」。

有趣的是，本劇的推進節奏並不急躁、甚至平緩；事件設計上沒有撕心裂肺死去活來的狗血橋段，只是將主角們的愛情故事和日常生活平鋪直敘，卻也能夠真實生動栩栩如生，在深度和廣度上都拓寬了都會愛情題材的敘事維度。或許，直接將本劇拉高到現偶劇天花板略顯過譽，但是將其列入春暖花開時節必看的甜寵劇清單，絕對是實至名歸。