雀雀／「歡迎光臨 二代咖啡」輕鬆品味台灣喜劇，與咖啡

台劇「歡迎光臨 二代咖啡」翻拍自韓國漫畫家許英萬的原著漫畫，此IP被譽為「咖啡版深夜食堂」，疫情期間已有韓劇版「咖啡之約」問世，韓版照拍原漫畫各單元、並帶上新電影文青風格，散文形式濃厚。

反觀IP授權給台灣則被改編得較為靈活，亮眼元素包括劇中主角「咖啡大師卜碩」原本是個大叔，改由鳳小岳來詮釋後年輕化也明亮化咖啡館整體氛圍。以及故事中原本非常苛刻的咖啡評論家由李淳來飾演，轉憤青為蘇活雅痞，顯得相對討喜，淡化了咖啡職人劇的嚴肅調性，讓劇集變得親民好入口。

每一集帶來不同客人的故事，二代咖啡師徒情則為全劇主軸。林哲熹與項婕如所飾演的學徒其成長線、歡喜冤家的電愛奮鬥史帶有輕食感，加上偶爾惹人噴笑的喜劇橋段本身也為觀眾帶來啜飲咖啡閒聊般的放鬆愉快追劇心情。就像翻閱一本充滿設計美學的雜誌，它或許不為誰帶來深刻的人生大道理，但一個人態度與品味的養成，就是沉浸在無數個這樣的氛圍裡的長期累積。

咖啡可以是一種興趣，但作為職業則是另一番風景。每集介紹一兩種咖啡可領人入門。劇中也有對咖啡執念甚深、如簡嫚書所飾演的字典級精品咖啡師Lucia，她將咖啡知識如數家珍，對咖啡豆產地烘焙乃至沖煮方式都遵循「正確道路」不苟，就像精準按照食譜烹飪的廚師，出菜帶有儀式感、令人尊敬；然而也有一種食神是隨感覺行事。就像卜碩相信咖啡會呼吸、是有自己生命的，而一趟完美的咖啡之旅，需歷經咖啡師「烘磨沖煮」以及客人「喝下咖啡」後才算完成。

「二代咖啡」以輕盈之姿建構的喜劇風，帶領觀眾品味咖啡的方式，是盡量烘托出每一杯咖啡的故事溫度：從愛爾蘭咖啡、阿蒂特蘭咖啡到維也納咖啡，將愛情故事寄情於咖啡，讓人點一杯咖啡就像點播人生愛情主題曲來聽，都是打開回憶藏寶盒回春靈魂、重新振作的有效妙招。

除了李淳飾演的咖啡評論家一路與林哲熹的相愛相殺，劇裡還有周厚安找上鳳小岳踢館的「混血兒師徒恩仇記」伏筆令人好奇；固然職人劇該追求完美主義，但影集也不忘提醒繃緊神經到極致的人，偶爾也要「只要好好呼吸就可以」，不啻與咖啡館帶人放鬆的本質相呼應。

台劇版最大的改編在於將咖啡大賽搬上檯面，還原真實咖啡師在歷經專業考驗與認證的比賽戰場，甚至讓評審來演評審。儘管戲劇性與寫實度之間的平衡難抓，但能得到觀賞偽紀錄片般的趣味、與見證模擬賽況的體驗。該劇為咖啡愛好者提供更全觀視野，也為台灣咖啡題材影劇留下可供參考的入門之窗。