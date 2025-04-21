塗翔文／犯罪直播：執迷的可怕

最近正好有許多翻拍知名前作的電影，而且是跨國翻拍，大概都能看出時代、文化下的差異，因為改編從來不一定是要照本宣科，甚至成功的案例大多是勇敢的更動或顛覆。日片「犯罪直播」改編自2013年的韓國片「恐怖攻擊直播」，男主角從河正宇換了阿部寬，故事開場與大架構神似，但最後的真相與結尾，日版則提出了更高層次的當代大哉問。

阿部寬飾演一個從黃金時段電視主播被下放去廣播電台的主持人，一日接到恐怖份子來電要威脅炸掉發電廠，不以為意的他把電話掛了，結果一切成真。然而這也燃起了他的靈魂，他以此要脅電視台讓他重回主播台與對方連線，沒料到恐怖份子的要求一再脫序升級，最後終於揭露出料想不到的真相。

此類作品吸引觀眾的是短時間下的緊張與威脅感，一如火車加速前行的節奏，通常大同小異，敘事上推進恐怖份子與被要脅方的來回拉扯與談判，再引出真正想批判的命題。而這類電影最後也常淪為雷聲大雨點小，或是誇張到無以復加、盲點處處的地步。韓國原版走的就是此路線，恐怖份子無所不能，炸彈彷彿不用錢，最後則是不用負太多責任的玉石俱焚。

這次新的日版顯然在方向上做了修正。恐怖份子的目的更戲劇性些，牽扯到媒體良心與官商勾結等道德大題，也在敘事上帶來多一點複雜、翻轉與懸疑感。但「犯罪直播」的最精彩之處，則是要累積到最後真相完全揭開之後，才是真正的「爆點」，也彷彿至此才終於直搗創作者的核心。

原來男主角不僅僅只是覬覦主播之位而已，他對鏡頭、對直播、對沈醉其中的心理執迷宛如中毒，這似乎才是真正最最讓人不寒而慄的恐怖事。導演渡邊一貴不停在片中插入反拍攝影機位置的空鏡，已在暗示反向思考的邏輯；電影最後十分鐘的蒙太奇剪接更是神來之筆，在在逼觀眾陷入深思。

看看我們如今人手一機隨時可拍攝、直播，許多人瘋狂追逐著收視數與點擊率，迷失了自己也迷失了呈現事實的本質，進而成為極端扭曲的荒謬異象。「犯罪直播」不只類型化的達到戲劇目的，亦有意在言外的深邃。最後那看似風馬牛不相及、來自知名女團Perfume的電音主題曲與MV，則成了最怪誕也最奇妙的嘲諷註解。