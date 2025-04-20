雀雀／「第一次遇見花香的那刻2」 歸來仍是少女的初戀結局

「第一次遇見花香的那刻」是林辰唏、程予希的金鐘得獎作，故事描述林辰唏所飾演的女主角江怡敏中學時代曾與學妹鍾亭亭（程予希飾）有過曖昧情誼，畢業失聯、結婚生子後兩人重逢，才重新認識愛情的模樣。若說第1季是女主角親歷傳統婚戀文化後所展開的性向啟蒙之旅，那麼第2季就是兩人展開踏實的逐愛與磨合過程刻畫。

3年後才推出第2季，「花香2」顯然不是打鐵趁熱、而是細火慢燉的再回歸。林辰唏飾演的江怡敏具備兩性通吃的中性英氣，也渾身散發出擔任母職的溫婉耐性，偏偏對於感情的態度溫吞且被動，第1季光是要確認其性取向過程就緩慢到急死觀眾；第2季她又被淹沒在難以兼顧工作與育兒的困境之中，難有餘力細膩經營感情，於是陷入與前夫李易第1季時的同樣處境：沒有關照伴侶心情、感情出現破敗危機。

有肩膀的怡敏下意識以保護溫室花朵的手段來愛護學妹固然是種愛的表達，然而她在時間與精力上其實並無法負擔，想要繼續相愛，就必須另謀他法。而這便是「花香」系列兩季所共同彰顯的精神之所在：透過怡敏一角的處境，不斷慢慢打破觀眾對於性向光譜、伴侶相處方式等所有人對於婚戀模式根深蒂固的刻板想像。人與人之間的關係的定義、共處之道從來沒有標準答案，而「愛」總是能引導怡敏，讓她從心出發，超越自己原本所預設甚至受限的人生故事，轉被動為主動、為自己寫出全新的生命劇本。

程予希的角色也躍然而出，狠甩第1季的配角位置。鍾亭亭熱情與專情能量尚在，這號憑直覺行事、今朝有酒今朝醉的人物，原本以為人生就是在打打工、玩玩樂團的生活中度過即可，最終卻被重視婚家價值的怡敏所影響，第2季陷入了在戀情之中無法與另一半共同分擔生存與生活重量的困境裡頭。除了要為了愛情改變生活作息乃至營生方式，連新的愛情誘惑也都要一併捨棄，根本是為愛做到脫胎換骨。即便如此，江怡敏與鍾亭亭的初戀，修成正果之後，歸來仍是少女。

袁漠遙的演出與獻唱「找到你了」，以及鄭宜農為劇量身打造的主題曲「如果你也想起來」則是為戲定調，見證了「花香2」即便沒有第1季嘗禁果式的愛情探索過程、也不走為愛不顧一切的轟烈狗血路線，仍能以最平凡平淡的相愛姿態，自證兩縷靈魂只是憑藉著純粹的愛，也能過得非常浪漫。同志愛情故事可以不是含淚跳恰恰，而是在前衛的與傳統的愛情價值中、透過具體的相處磨合過程，各取對方優點與所需、讓愛情嫁接長出新品種的花朵，綻發出前所未聞過的新花香。