袁永興／Tizzy Bac 說出我的名字

專輯名稱很容易聯想起「絕命毒師」（Breaking Bad）影集裡的經典台詞「Say my name」，而這也是Tizzy Bac在這次新作品的一個特點：以影視作品作為歌曲靈感的來源。開場的「怪盜激不得」來自知名動畫角色怪盜基德，「馬男之歌」則是源於美國動畫影集「馬男波傑克」，與知更合唱的「失去做夢能力的人們」被用作台劇「死了一個娛樂女記者之後」的主題曲，「愛的多重宇宙」則是「童話故事下集」的主題曲。

與專輯同名的歌曲「說出我的名字」以搖滾炙熱的聲線唱著「說出我的名字，證明我曾存在」，開場的「怪盜激不得」則是在搖滾元素上加進奔騰疾馳的鋼琴營造畫面張力。曲調充滿英倫風的「狂戀」是一聽上耳也抓耳的旋律，與另一首「寂寞公子有何貴幹」都有著琅琅上口的流行語感。比較意外但卻引人入勝的安排是歌曲「深夜停車場忘了關大燈的SAAB 900」，整首歌的編排以極簡的琴音開啟，猶如英國Japan樂團在八零年代的代表作「Nightporter」或是達明一派的「禁色」那樣，冷冽迷離的氛圍訴說一個場景裡觀察到的瞬間，在這個總是繁複又要做層次的視聽世界裡，Tizzy Bac創造了一個內斂的聲音美學，連中段進入的節奏都放得很輕，是首讓人細細品味再三的歌曲。

另一首低調沉穩又迷人的則是「馬男之歌」，無論唱著「燃燒後的菸頭還是不經意會燙了手」、「讓我就這樣途經身旁也被遺忘」，彷彿孤寂的力量也能明亮自己的靈魂走出業力，可能所有真實的轉化與真正的光並不倚賴別人點燃。專輯主打的亮點之一「矛盾仔的春天」，流暢溫潤的唱著像是「這是我不合時宜的溫暖」，有種文字跟音符兩種維度製造的反差，是個趣味高明的表徵。

Tizzy Bac成團超過四分之一個世紀，在2002年貢寮海洋音樂祭獲得「海洋音樂大賞」嶄露頭角後，之後多年陸續獲得金曲、金音獎的肯定，建立起獨特的音樂風格並積累厚實的音樂能量。這張「說出我的名字」專輯可說是無論從製作手法、詞曲編到混音質地的掌握，都展現出獨立樂團的成熟與敏銳。