雀雀／漫威第5階段優等生「夜魔俠：重生」 金鋼狼等級強敵誕生!

Disney+從Netflix手中拿回「夜魔俠」系列重拍，找到了一個是重啟也是續集的位置讓「夜魔俠：重生」開跑，當序章或作為第4季開場都可以，有利於舊雨新知從同樣的時間點來感受這位魅力暗黑超級英雄的故事，可謂帥氣開局。從首集4分鐘一鏡到底動作戲、第5集銀行搶案戲無限寶石現身情節裡，都能看到影集經營夜魔俠角色與推進漫威宇宙故事進度的誠意。

全季影集裡頭，夜魔俠與金霸王對於律法／警察治市所有寄望、卻又在定義正義的理念中產生歧異見解。與此同時，兩人動用私刑的欲望總是蠢動難抑，自認重生的夜魔俠和當選紐約市長的金霸王，檯面上下都在比一場名為「看誰先失控爆炸？」的耐力賽。與其說是制裁者的出現喚醒夜魔俠血液裡的暴力基因，不如說是這位戰友感化了失明律師麥特梅鐸、讓他早一步看見自己的誠實初心。

正反派的感情線意外成為考驗敵對的兩人的信念試金石：麥特梅鐸痛失的摯友、新結交的女友都曾讓他拆下惡魔面具封存，最後卻又都變成他重新戴上面具的理由；金霸王做起婚姻諮商看來荒謬實則更加穩固深情人設、也坐穩漫威恐怖情人MVP之位，他與藝文掛的老婆一個寵妻溺權一個拜金懼勢，沉淪樣貌有著沆瀣一氣的夫妻臉。

這頭金霸王將夜魔俠擊敗繆斯的功績私攬、那頭市長夫人按耐黑道爭利的斡旋與買凶殺夫雙管齊下，方式愈顯卑劣，顯然市長夫婦都想嚴懲所有犯法人士除了自己與伴侶，到頭來所謂法治、藝術、建設和警察維安特遣隊，是否都將悉數淪為政客滿足一己之私的冠冕堂皇說詞大旗？

全劇暗示國家機器的成形不言而喻，亟需民間力量予以制衡，制衡的方式在真實世界或可透過罷免，在漫威宇宙當中當然就靠超級英雄的現身。以此看來，「夜魔俠：重生」的劇情走勢確實是鏗鏘地將蒙面英雄的存在價值，推升到了力抗政治霸權的革命家格局。轉頭看看愈發動盪的現世現實，真希望這些正義之士不只存在於影劇的世界而已。

眾所周知漫威電影宇宙早已接力在「魔戒」、「哈利波特」與「阿凡達」之後，成為21世紀最長史詩級電影系列。如今全球追劇浪潮打上來，影集帶來的影響力不容小覷，有時更勝電影。作為漫威宇宙第5階段作品群裡的優等生，「夜魔俠：重生」裡靶眼故事線的詭譎動向也為「多重宇宙傳奇」帶來最大懸念：這號金鋼狼等級的反派人物，對於夜魔俠與新任美國隊長這些「無血清、無亞德曼合金肉身」之流而言，無疑是最恐怖、也是最具威脅性的超級英雄對手。