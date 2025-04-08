馬欣／精準呼應當下世界處境的動畫片，「風之谷」

一部1984年的動畫電影卻讓我們看到今日世界的變化動盪，這就是「風之谷」。或許也因為如此，它最近再上映時，票房仍是亮眼。無論電影中的汙染、環境破壞與戰爭，以及女主角娜烏西卡在絕望中活成眾人的希望，都展現了宮崎駿動畫中始終精彩的文明進步與退化兩面思考，與他對於世界過度崇拜雄性力量的反思。

這部是日本動畫大師宮崎駿奠定其生涯位置的重要作品，也為他之後的傑作「魔法公主」做了強大的開篇。他與監製高畑勳在當年工業高速發展的繁榮時代，卻看到了在人類無盡的進步野心下，我們如何將定義所謂的「家園」。

「風之谷」描繪的世界雖然是工業文明經歷大戰毀滅，世界充滿了菌類與瘴氣，但這樣的末日光景，卻被宮崎駿描繪得很美，自然即便被破壞，其生命力仍然開出奇花異草，壓倒性的腐海之美，再次凸顯人的渺小且因自然而能解脫。

以幾幕經典畫面來說，娜烏西卡從防護罩裡看到的滿眼孢子與飛絮，與她在自己地下室悉心培育的花園，都轉換了大自然與我們的視角位置，當自然不再為我們所用時，它原本樣貌的震懾之美。從大銀幕看更是看到人類百年屠戮征伐的滿滿惡之花。

更與今日呼應的是人類的窮兵黷武與棄絕所有自然的養育，「風之谷」中的人類即便已處於絕境位置，仍然在搶資源與侵略小國。電影中的「風之谷」是一個因風勢而避開了瘴氣的安樂地，也仍面臨外侮。精彩的是主角既是風，也是御風而行的娜烏西卡，其靈活且包容地帶來生機。記得當年上映時也有人說援救敵人的娜烏西卡太過聖母心，然而不從窄小的人類角度來看，正因娜烏西卡遵從的是大自然的規律，她的行為更接近的是「上善若水」，是影史上非常特別的主角設定。

相較現在的AI生成技術而言（尤其最近正流行AI生成吉卜力風），但重溫「風之谷」的觀眾不難察覺手工繪圖的美。此部更有著早期的筆觸手感，如今看來更顯出「藝術品」的價值，有如電影中栩栩如生的花與風景都在演繹著風。它不僅反映現實，也在提醒我們正失去的是什麼。好的作品它始終是個「進行式」。