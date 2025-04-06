潘光中／「善意的競爭」讓你看看升學戰場中的那些瘋批怪物

說到「校園劇」，你會想到什麼？滿屏洋溢的青春氣息、無處不在的歡笑細語、欲語還休的青澀戀曲、相濡以沫的同席情誼……但是韓國主創拍起校園劇，硬是能在這些必備元素以外多給你塞進些狠的辣的，而且攪和在一起還不覺得不合理。最近火得有點超過的「善意的競爭」，就是最好的例子。

從劇情和人物架構來看，拚了命想成為優等生、好克服自卑情結的轉學生「禹瑟琪」，遇上了家世和才貌輾壓眾生、絕對女王般存在的「劉在伊」，照理說毫無存在感的瑟琪應該是入不了在伊的眼，可偏偏在伊就對她青睞有加不斷示好。如此反常的舉措像像漣漪般不斷外擴，次第影響了其他學生、師長、以及家長們。而在主線之下，還藏著一條關於殺人滅口的暗線，隨時可能把校園劇變成刑偵劇。

以上這些還不是最狠的，隨著劇情一點點推進，觀眾會發現「升學」這件事不亞於一場戰爭，一場為了成績可以無所不用其極—靠服用違禁藥物來提高專注力和記憶力；學生為了拿到題庫可以出賣色相、重金收買、甚至動手殺人；父母可以用考試分數衡量孩子的價值；孩子可以用升學資源評價父母……所有你以為在黑幫犯罪電影才看得到的橋段，這部「校園劇」全給你包圓了，還附贈了直白露骨的曖昧女女戀。

雖然形容的如此不堪，但是「善意的競爭」並不是一部為求流量才譁眾取寵加油添醋的濫灑狗血。上述那些看上去駭人聽聞的情節，每年都在韓國社會不斷重演。西江大學社會學博士吳贊鎬耗費4年進行了調查訪談，完成名為「我們贊成差別對待：變成怪物的年輕一代」的出版論文。

其中提到：「韓國20歲以下世代的年輕人，一邊被無休止的自我開發、自我管理搞得疲憊不堪，一邊崇尚高學歷、鄙夷下位者，普遍對社會缺乏共情……如同生活在峭壁上的跳羚，擔心前面的羊把草都吃了，排在後面的羊不斷往前擠，前面的羊被後面的羊擠著跑，後面的跟著跑，沒有理由，沒有目的地，直到遇到懸崖落下，同歸於盡……他們會根據各種感官細節和習慣，從道德評判的角度，去歧視學歷不如自己的人。」

從1980年到2023年，韓國GDP排名從世界第27位上升到第12位，躋身已開發國家；可2024年的另一項統計數據是：當年的韓國有14439人自殺身亡，創下2013年以來的新高。慶熙大學精神健康醫學科教授白鍾佑直言，從公衛角度來看，韓國自殺率已經進入「國家緊急狀態」。在本劇將韓國學子形塑成一群瘋批怪物時，或許身為觀眾的我們更應該思考：這些怪物，是怎樣的環境造就了他們？