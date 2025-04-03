曾士昕／時尚品牌專業化 傳統品牌精品化

一向以服裝、皮件為主的國際精品品牌為了衝高業績，也看重金字塔頂端的客群，紛紛購併高級機芯工坊，並以動輒數十萬美金的高複雜腕表為主，提升品牌在頂級製表的地位。前10年Bulgari寶格麗以超薄機芯為主，包括有陀飛輪、萬年曆、三問功能或極超薄等腕表，連續破了近10項世界紀錄。這幾年則有Louis Vuitton路易威登、Hermes愛馬仕、Chanel香奈兒與Gucci古馳等，在複雜功能表的領域也有非常亮麗的表現。

今年最特殊的聯名表款是Bulgari寶格麗與獨立製表品牌MB&F聯合推出的Bulgari x MB&F Serpenti腕表。這是兩個品牌繼2021年後的第二次合作。雙方選定在中國的蛇年以Bulgari最具代表的經典靈蛇系列為設計概念，適時將蛇首與工藝結合，做出最具特色的表款而驚豔四座。

這款Bulgari x MB&F Serpenti的外型極具未來感，為了讓Serpenti能完美呈現，MB&F選用了一枚獨特的機芯來搭載這款前所未見的表殼造型，製表流程顛覆了傳統模式。通常比較前衛的表款不會將機芯視為主要重點，而是以一般通用機芯為主，而這次特別搭載一枚完全遵照MB&F的LM系列規格的高素質機芯。這枚機芯最特別的是有一個位居機芯中央有螺絲微調的無卡度游絲擺輪，並且採用雙層游絲。而在機芯的大鋼輪擋仔還加裝了彈簧，完全是懷表的設計，另外還備有能量顯示裝置。因應中央擺輪的結構，輪系的排列與結構與傳統也不一樣，整體來說機芯等級非常高。

Bulgari x MB&F Serpenti有三種材質合計限量99只，在推出後市場反應極佳而立即售罄，可以看出收藏家與表迷對強強聯手，知名品牌與造形獨特的表款有高度的興趣。在整體大環境不佳的鐘表市場，這種獨具創意又搭載高級機芯的腕表增值潛力無窮。

近兩年Rolex勞力士雖然獨佔了瑞士腕表出口的三成，但仍能繼續追求王者的地位，保持既有的品質與價值。近期也積極整頓通路力圖提升品牌形象，除了縮減店家數量，也朝向專賣店與百貨通路邁進，讓Rolex逐漸精品化，甚至力圖與Shopping Mall的國際精品品牌齊名。另外還做起認證二手表，拓展經營版圖到最大化。讓人佩服的是Rolex除了品質的要求，在整體規劃與通路的訓練上也相當投入，鐘表一哥的地位絕非浪得虛名，怪不得Rolex一直都是無法撼動的潛力股。