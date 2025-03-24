李清志／大蜘蛛進城了！

大蜘蛛終於進駐台北的美術館了！這也是富邦美術館開館以來，最讓我期待的展覽！

由藝術家路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）所創作的大蜘蛛「媽媽」（Maman），是當今最受矚目的公共藝術作品，曾經出現在世界各大城市的美術館，以及戶外公共空間，巨大的蜘蛛雕塑與城市建築地標相互襯托，形成一幅幅詭異又震撼人的畫面。

東京六本木森美術館、西班牙畢爾包古根漢美術館、卡達的國家會議中心，以及南法的La Coste藝術莊園，都有這隻大蜘蛛的身影，不只是短暫展出，而是永久收藏，成為美術館的鎮館之寶。富邦美術館明亮寬敞的空間，由國際知名建築師倫佐·比阿諾（Renzo Piano）所設計，布爾喬亞的大蜘蛛剛好適合放置其中展出。所以富邦美術館館長翁美慧說，過去大蜘蛛都是被放置在戶外，但是這次放在美術館裡，就好像回家一樣。因此有人就建議，既然蜘蛛與美術館這麼搭配，富邦美術館乾脆就把這隻蜘蛛買下，當作美術館的永久收藏。

布爾喬亞的蜘蛛創作，基本上都與「母親」的形象有關，所以被稱作是「Maman」，她的母親是個編織工人，辛勤的編織撐起整個家，所以布爾喬亞就以編織的蜘蛛，來紀念她對母親的印象；大家可以觀察到大蜘蛛底部有個囊袋，裡面有一顆顆的蛋，代表著這是一隻母蜘蛛。布爾喬亞曾說：「蜘蛛是一首獻給我母親的頌歌，她是我最好的朋友。」

母蜘蛛其實有很多型態，呈現出一位母親的多種面向，她可能是慈祥溫暖，讓人想要親近；也可能是兇狠暴烈，令人害怕退卻。與六本木、畢爾包高大站立的的大蜘蛛不同，這次進駐富邦美術館內的大蜘蛛，是姿態比較低矮的「蹲伏蜘蛛」（Crouching Spider），好像隨時會對敵人及獵物發動攻擊。路易絲·布爾喬亞這種類型的蜘蛛作品比較少見，我只有在南法的La Coste藝術莊園內看過，而且這隻蜘蛛還被放在安藤忠雄所設計的水池裡，蜘蛛的倒影映入水池裡，非常特別。

這次展覽還有一隻屬於「牢籠」（cell）系列的大蜘蛛，蜘蛛底下有一個鐵籠子，裡面有一台沙發，有她的掛毯、獎章、懷表，以及她最鍾愛的香水、嬌蘭的「一千零一夜」。這隻牢籠蜘蛛象徵著她的母親，也是她自己，作為一個母親，有許多責任與牽掛，有如一座無形的牢籠，但是在母親的牢籠保護下，也是最安穩放心的地方。

這次展覽除了大蜘蛛之外，還有藝術家路易絲·布爾喬亞其他的作品，呈現出她生命中的痛苦掙扎，也反映出她原生家庭帶給她的影響。從她的作品中，我們可以感受到她有血有肉的人生，父親的外遇背叛，對家庭的不安全感，以及試圖去和解與修復家庭關係等，她並沒有要為人生的問題帶來解藥，她只是去呈現她的經歷與情感；不過我們還是可以感受到，她在創作中找到了救贖與醫治，所以她曾說：「我剛從地獄回來，順便說一句，太精彩了！」

路易絲·布爾喬亞的台北展覽，讓我覺得富邦美術館，終於成為這座城市重要的當代美術館，我也很希望，美術館可以買下這隻大蜘蛛，成為美術館的鎮館之寶。