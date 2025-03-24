王祖壽／鄧麗君逝世30年專輯的新意與心意

從紀念歌手角度，以鄧麗君在歌壇神主地位，她離世整數周年的各種回顧專輯為數不少，今年來到30周年，日本環球音樂日語版「鄧麗君誕生70年最佳專輯」卻不落俗套，驚喜度更甚以往。

這張專輯最意外的彩蛋，出現鄧麗君未曾公開的「新歌」，開場「どうぞあなた」（請你保重），以及壓軸「星港ナイト」（新加坡之夜），一前一後為原本習以為常的紀念專輯增添吸睛的煙火效果。

專輯整合鄧麗君在日本時期先後兩家公司作品依時序選曲，第2首是1974年在日本一舉成名的「空港」（中文版「情人的關懷」）、第3首1975年「夜の乘客 」（中文版「今夜想起你」）、第4首同年「アカシアの夢 」（中文版「問自己」）、第5首1976年「夜のフェリーボート 」（中文版「你在我心中」）。

以上四首與新發表的第1首編曲同為森岡賢一郎，在這張專輯的前段不僅具有時代感一致的聽覺觸感，也為研究者提供了追蹤來源的線索，應為鄧麗君70年代日本同期錄製而未曾發表。（至於「星港ナイト」原曲80年代後期其他歌手唱過，鄧版應屬先前試唱未用。）

「どうぞあなた」（請你保重）敘述在深夜的火車上告別一段愛情，中板高亢開局似是輕快，實則黯然神傷低迴流連，場景、情緒、框架和鄧麗君初期日語歌曲近似，也許這是當時留用的原因。

數十年過去了，人事更迭，誰知道當年還留有「遺珠」？能從音檔叢林去夢裡尋它（CD匣內秀出的日本寶麗多公司盤帶的外殻泛黃照片，讓我們彷彿身歷其境），即使尋獲至寶，母帶是否保存完好？還得著作權完善（阿久悠作詞、井上忠夫作曲）同意出版，實屬不易，才有今日出土的盎然興味與價值。

這張專輯收錄的19首歌曲幾乎都經過2024年重新混音，不僅鄧麗君的主聲道更明亮，聲腔更貼近，和聲與伴奏也更見細膩，譬如「空港」鄧麗君獨到的換氣尾音，「つぐない」（中文版「償還」）的曼陀林從單音到顫音層次，「時の流れに身をまかせ 」（中文版「我只在乎你」）的和聲整體厚實度。

這些金曲原已耳熟能詳，透過今日科技與工序績效使舊曲整體音質更清晰的新意，呈現在鄧麗君逝世30年專輯裡，也是一份延續音樂生命的心意。

「鄧麗君誕生70年最佳專輯」去年5月出版，11月再版名稱加上「沒後30年」，精算延長銷售時效的同時，順勢為今年進入逝世30年紀念暖身。當然，華人更關心的是，鄧麗君逝世30周年會有中文紀念專輯嗎？

據悉，鄧麗君文教基金會正籌辦今年5月票選「2025鄧麗君30首華語金曲」，預定環球國際唱片年底出版，活動概念一路延伸到明年。鄧麗君的華語歌曲時區涵蓋更寬遠，令人好奇今天的聽眾將選出怎樣的鄧麗君之歌反映時代新意？而無論時光如何從身邊流逝，這樣的歌聲始終流傳代表著人們嚮往反璞歸真，深情寄託的心意。