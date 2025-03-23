雀雀／「苦盡柑來遇見你」 IU、文素利切換母女身分滋養劇

懷舊時代劇「苦盡柑來遇見你」由IU與朴寶劍所主演，Netflix周播4集為韓劇帶來新嘗試，此戰術形同以兩倍篇幅來占據觀眾寶貴的周末追劇時間，有效在動輒周播10集的強勢陸劇中勝出。

這類光陰的故事劇集最怕耽溺在情懷或淹沒在時代刻畫裡，易讓人物故事相形失溫。由「山茶花開時」編劇林恦賰搭上韓國名導朴贊郁的御用美術柳星姬（「下女的誘惑」、「分手的決心」）強強聯手，領航導演則為「Signal 信號」、「我的大叔」金元錫，他擅長在交替年代中以層層事件疊加出主人翁強大心緒弧線、緊抓住觀眾感情投射是他拿手好戲。可說是幕前幕後主創都在為此劇掛保證。

同為豪擲600億韓幣成本以及全金獎陣容打造，隔壁棚金秀賢新劇「山寨人生」似乎就沒有旗開得勝的命。「苦盡柑來遇見你」舉重若輕的漂亮：故事從1950年代韓國濟州島上女人命比牛還卑賤的環境背景，描述了三代女人都不認命，一路接力、奮力扭轉經濟階級的過程。即便影集的社會性意義如此剽悍，追起來卻不說教，是好嚼易消化的通俗親情劇，歷史包括韓國奧運或者海女文化刻畫都成為戲裡的過場、或可愛的詩篇而已，不喧賓奪主也不做尷尬大外宣。

母愛是串連全劇的最大主題，就算IU和朴寶劍的愛情故事可歌可泣、轟烈感人，為全劇最吸眼球的宣傳門面，仍搶不走戲裡每一段母親與長女之間綿長情韻風采。因為女兒就是媽媽在未來世界的自己，所有過去身為女兒的失落感，女主角吳愛純都堅決地為自己女兒補好補滿，而那也是她母親豁出性命所教會她的東西。

但凡所有被重男輕女文化浸泡成長過的人都該見識一下IU在戲裡的骨氣，世間所有母親也都不該讓女兒學會將就，因為虧待的或看不起的最終都是自己。眾所周知韓國女性在東亞國家裡不算好命，但韓劇就是她們打破現實的次元壁的許願池，戲劇總能盡情揮灑與宣揚女性觀眾內心裡所謂的理想國是什麼樣子。

IU李知恩飾演媽媽年輕時期也演女兒，以此形現一個模子刻出來的倔強任性與美麗。仗著朴寶劍飾演的鋼鐵心梁寬植有愛力挺，她什麼都不怕；文素利詮釋中年時期吳愛純，因著丈夫不再無敵，她遂也顯現出社會化後的柔軟氣質線條、收斂了氣焰，調整出適合老夫老妻一起營生的腳步。

看文素利、IU交錯演著吳愛純一生的故事，有著看「Signal 信號」不辦案也切換過癮的滿足。母親給予信心為她打底、女兒才情為她續夢，當代韓國女人不願活成日劇阿信，敢愛敢恨、活出自己，十足高性別意識的心靈滋養劇。