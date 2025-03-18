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塗翔文／「璀璨女人夢」：取歌舞片之巧

聯合報／ 塗翔文（影評人）
「璀璨女人夢」柔伊莎達娜飾演協助毒梟圓夢的律師。圖／CATCHPLAY提供
「璀璨女人夢」柔伊莎達娜飾演協助毒梟圓夢的律師。圖／CATCHPLAY提供

歌舞片是一個頌揚樂觀進取的獨特類型，它並非不能處理嚴肅題材，只是大部分的成功案例，多採取完全反諷的作法，如拉斯馮提爾的「在黑暗中漫舞」和蔡明亮的「天邊一朵雲」，大致上都是故意對照幻想式的歌舞讓主角的悲劇性更加提高，且不太處理過於爭議的題材。法國導演賈克歐狄亞則大膽地以「璀璨女人夢」，拍攝大毒梟想變性的驚世故事，於是歌舞既成就了華麗的形式之美，卻也成了規避取巧的手段。

黑道老大找來不得志的女律師為她處理變性大事，順道安排妻兒後續人生，一切看似完美，結果卻敵不過命運的安排，所有事情都亂了套。這個比八點檔還八點檔的故事，本該是曲折離奇、起伏不斷的超煽情戲碼，賈克歐狄亞選擇了歌舞形式，一方面把它的傳奇性、戲劇性更加誇張化呈現；另一方面則是順勢將所有本該細膩詮釋的內在層面，全壓縮在簡化後的歌舞裡。這是一體兩面，歌舞設計每每能將驟轉的情節「滑」了過去，看似無縫接軌，也毋需贅言；但另一個角度來分析，則是完全不處理所有本該交代的複雜議題。

選擇變性、而且還完全改變身分，本來就是一件不容易的大事，電影裡在手術診所唱了首歌就輕輕帶過，而且甚至不是從變性者自己的角度來詮釋。更誇張的是，從毒梟變成艾蜜莉雅，她竟然也莫名地搖身成為大善人，普渡眾生，由極惡到極善，電影同樣讓飾演律師的柔伊莎達娜唱跳一曲精彩的歌舞嘲諷邪惡，然後就把此事輕鬆給跨過了下一頁。當歌舞片過度簡化亟需解釋的心理或道德難題時，一方面可說它是聰明地以形式化解，另一方面也同時是赤裸地展現它的扁平淺薄。

觀賞「璀璨女人夢」是個感官上非常愉悅的經驗，演員表現亮眼，歌舞調度精彩，技術上也很到位；但前提是必須讓自己放空，不去質疑電影本身挑起的所有的高度複雜性。柔伊莎達娜從敘事到戲份，都應是百分百的女主角，即使演技光芒萬丈，奧斯卡上硬是轉戰女配角獎，實在有點勝之不武。至於來自墨西哥文化界的批判，從口音到對墨西哥社會的描寫是否醜化，坦白說作為一個台灣觀眾並沒有太多影響，但一群法國人拍有關他國的爭議故事，本來就會受到非議，一切並非始料未及。從裡到外，「璀璨女人夢」註定會是個被人愛恨分明、評價兩極的爭議性作品。

法國 變性 電影

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