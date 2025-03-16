雀雀／「難哄」宣告純愛劇進入細節時代

爆款純愛陸劇「偷偷藏不住」與姐妹作「難哄」各自描述了主人翁桑稚和桑延兄妹倆初戀修成正果的過程故事，「難哄」由章若楠、白敬亭接力在趙露思、陳哲遠的定情戀曲之後，幕後導演則是從台劇「花甲」執行導演李青蓉換為瞿友寧。檯面下主創是名牌同門，檯面上的角色故事也讓觀眾未看先期待，彷彿要重燃90年代台灣言小作家席絹某些系列爆紅後，讀者讀完這本恨不得馬上想把另一要角故事接著看下去之盛況。

兩姐妹作都是拍得特別純粹、風格浪漫，不太摻雜現代劇常有的大外宣成分。儘管女主角溫以凡的新聞記者身分還是讓她出了幾趟差、見證過幾次天災人禍事發現場，展現了些報導工作情境，所幸成分比例壓得夠低，足夠證明她有獨立自主工作能力，也藉此彰顯出男女主角同居遠別難耐、豐富化觀眾與主角都想讓感情進展的期待。

一個是受到創傷不敢交付自己感情的女孩，一個是被拒後變得彆扭的傲嬌男子，兩個嘴硬身體卻誠實的人，僵持卻又互相奔赴。劇情講起來無聊卻被「難哄」拍出滿滿悸動感，最大關鍵在於劇組精細捕捉到角色心境微妙變化時刻的溫度細節，讓每一次的親密接觸畫面不只唯美，更有如戲裡形容桑延是暖陽一樣，讓觀眾跟著溫以凡夢遊時抱著取到暖、還多了幾分欣慰與感動，從此宣告純愛劇該進入「細節時代」。

原來純情的故事不是單薄禁不起長劇細拍，而是大人長大有時會忘記青春初戀的濃度曾經可達百分之兩百。最會歌頌青春的五月天新歌「任性」音樂不斷揚起、反覆提醒，就像岩井俊二永遠都要復刻少男少女最後的初戀。事實證明只要心動戲拍得好，拍得再多都是可以天天服用的戲劇維他命。其實「難哄」溫以凡與桑延愛情最美好的結局在第22集的婚宴醉後戲。

但「難哄」卻沒像「偷偷藏不住」一樣，在20幾集就結局停下來。劇集被拓展到32集，戲很難唱下去。就算憑空從竹已同名原著之外衍生出了男女配愛情故事線還是填不滿的篇幅，最終是用溫以凡夢想墜落的真相、與桑延親逮性侵殺人犯為失落的青春復仇作結，其實不失為一個解方。

周迅主演的「不完美受害人」曾拍出多起性騷性侵案件，引導觀眾正視 #MeToo 議題，劇中各受害者悲催故事看得讓人義憤填膺、或慘到讓人不忍卒睹，是勇敢卻沉重的社會控訴。然而「難哄」走出一條輕盈的路線：抽掉了殘酷血腥，娓娓道來當事者的無助無奈，看見女主角築起心防自保個性的建構過程，完整保留了受害者身心靈美麗和自尊部分，並觸動更多觀眾的憐憫之心，實為一高明的關懷力召喚。