李清志／公廁是文明社會的指標

過去公園中的公共廁所，因為臭味與髒亂，成為大家詬病的焦點，甚至因為陰暗封閉，成為治安的死角，大部分的鄰里居民都不希望住家附近有公共廁所。

但是最近天母社區公園內新設立了一座公共廁所，引起大家的矚目！

這座公共廁所位於社區公園內，公園是沿著小溪沿線設置，成為一座溪水旁的帶狀綠帶公園。因為公園設計符合地形及自然生態，加上遊憩設施新穎有特色，讓這座帶狀公園有別於一般市區公園，呈現出獨有的魅力與特色，也因此受到社區居民的喜愛，周末假日更有許多外來遊客攜家帶眷前來遊憩玩耍。

因為親子遊客很多，所以上廁所的問題，成為迫切的需要。之前為了遊客的需要就裝設了一座流動廁所在公園角落，但是流動廁所實在太簡陋，今年才斥資在綠帶公園兩端，各建造了一座公共廁所。

新的公共廁所人性化的設計，顛覆了過去我們對公廁的刻板印象。整體廁所通風乾燥，採光也不錯；廁所內裝設備齊全，有大人及小孩馬桶，有小便斗與幼兒置放架，也有無障礙設施及扶手，輪椅入內迴轉都很方便。公廁外牆斗大的TOILET霓虹燈（無人時是綠燈，有人時會變成紅燈），在夜晚十分顯眼，不知道的人還以為是什麼厲害酒吧。

我想到日本的東京公廁，不知道我們有沒有《我的完美日常》電影裡，那種努力掃廁所的職人？因為公廁的設計完善固然重要，但是管理維護以及使用者的公德心才是重要的因素。所以有人說：「要觀察社會文明程度，廁所是最好的指標。」

到日本旅行可以感受到日本公廁文化的水準，不僅維護管理周到，居民使用習慣也很有水準，更令人覺得貼心的是，到處都有公共廁所，而且都是免費的，讓旅行者覺得安心又方便。反觀歐美地區，公共廁所因為治安問題，多採取付費方式，很多地方廁所都不外借，必須要消費才能使用。

法國甚至發展出典雅符合城市風格的自動化高科技廁所，使用者投錢後，公廁門便會自動打開，讓人入內使用，時間到了門就會自動打開，免得使用者佔據太久。使用過後，公廁會先自動關閉，然後整個室內消毒清洗一遍，乾乾淨淨地迎接下一位使用者，乾淨沒有臭味，也融入巴黎的街道景觀。

自動化公共廁所固然乾淨有效率，但是卻必須花費1~2歐元的費用，以前還必須自備零錢才能上廁所，但是最近很多公廁都可以刷卡或是LINE PAY即可。這種付費公廁劃分了城市居民的階級，有錢的人可以上廁所，沒錢的人就必須忍耐，或是偷偷在角落尿尿。

台灣公園最需要的是設置公廁與垃圾桶，過去很多垃圾桶因為管理單位怕人丟棄家用垃圾，因此取消設置，以至於觀光客或一般市民無處丟垃圾，非常不方便；事實上，這是管理與維護的問題。公共廁所的設置也是如此，不管設置多麼高水準的公廁，如果維護與管理不佳，最終也可能成為髒亂及治安死角，有可能就因此被廢除，或是改成收費廁所。

如廁這件事其實是正常的生理需求，一座人性化的都市，有必要提供市民有如廁的自由。盼望我們所居住的城市，不只是擁有高水準的公共廁所，也能夠擁有文明社會的公德心。