左光平／「輕重」專輯與蘇慧倫的舉重若輕

之前看過一些網路節目玩猜歌遊戲，很多歌因為選秀或音樂節目和翻唱專輯的關係，80後出生、90後出生到00後出生的聽眾，可能對同一首歌的原唱回答不見得會一樣。但蘇慧倫是個標誌性很強的歌手，那些她的歌都緊緊跟著她沒離開原唱寶座，過往滾石時期的三部曲包裝至今仍印象深刻。後續「戀戀真言」和「蘇慧倫，左撇子，旋轉門」也是我個人心中兩張選歌精彩的作品。時隔十多年發行「面面」終獲金曲歌后入圍肯定，再隔五年近期才誕生新作「輕重」。

我其實最怕被歌手問到：「你喜歡這張專輯嗎？」這種問題很難一言以蔽之。專訪她的時候，我回答她說：「我喜歡這張專輯的遠行感，像是準備好要去一個一直想去但還沒去過的地方。」其實要用一般大致的想像做蘇慧倫的專輯或許不會是現在的呈現，但她卻給出了多數小品或輕描淡寫的作品取向，以及某些極度貼合時下音樂場景的音樂呈現，或許不是很安全的決定，但整體反而純粹且精彩，A&R實在令人驚喜。

專輯以鄒序「抬頭紋」打頭陣，輕鬆寫意講生活節奏的亂中尋序，而「不管不管 Non-stop」與白安合作的隨性恣意，以及「就地取材」的愜意點綴，以上三首像是在專輯裡以合成器和節奏性呼應彼此，一部分從生活裡往外窺探，但其他部分則是俯瞰生活由外而內的選擇，面面俱到。彭學斌貢獻「行前準備」動人也抓耳，這張專輯對我來說很有即將要遠行的孑然感，若真有此意，這首歌適合當作在出發前留話給大家的秘密紙條。「交換禮物」則是表達胸有成竹的失去，至少得先裝作不畏懼的樣子，逞強或許不是優點，在HUSH這首歌詞裡至少能換來一些甜蜜的負擔。

專輯同名歌曲「輕重」由林家謙作曲，葛大為把「妥協」寫得又為難卻又不得不，蘇慧倫正是能完美詮釋的歌手，已在我個人歌單裡輪播多次。訪問的時候對她作詞作曲的「落淚前先跳支舞」感到好奇，她說這是最早就有的DEMO，卻是最後完成的一首，對我而言正像是她終於願意肯定自己在專輯裡做的每個選擇，所謂舉重若輕。