馬欣／在末日裡訴說希望的美好寓言，「喵的奇幻漂流」

故事中去除掉人的視角，沒了可投射的立場，電影常會帶著更多奇妙的寓言效果。當年的電影「瓦力」如此，它充滿整個地球成為廢棄場的抒情眼光，而「喵的奇幻漂流」則以沒有人類的諾亞方舟，呈現一個很美的末日寓言。

電影裡是大洪水來臨的時代，極端氣候危機的終章。一隻黑貓與其他動物的奇遇，充滿了中性的眼光，再也沒有人類今日的焦慮，被破解的生物鏈，幾個初識「末日」的動物仍對四周的一切滿是好奇，殘破的地球也仍是閃亮亮的，沒有人類的征伐，還來了一個生死皆自然的寧靜世界。

此片有著直逼宮崎駿的「魔法公主」的境界，總要在大自然的力量前，所有生物才能覺察自己的真實存在。但「喵的奇幻漂流」則以看似淺顯的故事來表達深刻。在動畫技術面上更是栩栩如生，鏡頭語言充滿沉浸感，其中的角色也不會像迪士尼有擬人化的審美倦怠，反而勇敢訴諸自然主義的樸質感。

這部得了多項電影大獎（金球獎最佳動畫片、凱撒電影獎最佳動畫電影等）的作品，在電影故事缺乏新鮮事的現代，它打開了更寬廣的敘事視角，讓舊瓶裝了新酒。

雖然全片沒有台詞，但動物的眼神細節飽滿，且能帶來更多弦外之音，如黑貓對蛇鷲的孺慕之情、擱淺鯨魚的溫柔眼神、狐猴猛抓住反光物的貪婪眼神、部分狗狗被群體化的盲從眼神、水豚隨遇而安的自在神態。狐猴讓人想起人類的不安，蛇鷲的覺醒不見容於群體也呼應了人類現況。

在朝不保夕的時空，「時間」之於牠們仍然是流淌的大河般。不同於人類被歷史逼著走，牠們每一刻都在死亡前有更活躍的生命力。以至於雖是末世影片，卻給觀眾新生的勵志感。有寓言也有童話的感動。

此片除動物外，樹林、小船、石雕與神壇等都掌握了細節，作者以這些人類遺跡觸發了氛圍感，讓這故事潛在抒情感懷，看的當下已有追憶，更以人喜愛的貓、狗與水豚，帶出了牠們曾被馴養後的野生覺醒，讓牠們代替被社會馴化的我們逃生，感受生命最原始的本質。在末日場景也能拍出「自由的化身」，這是一部雙重意象的電影，不只是娛樂小品而已。