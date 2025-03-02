雀雀／「童話故事下集」柯佳嬿旺夫 劉以豪祭從影最佳演出

導演李念修是台灣影壇一株奇葩，她的北影得獎片「河北臺北」是一部將攝影機對準自己父親的超狂紀錄片，片中自家老爸國共軍都當過的生命經歷與變裝癖全都錄、其酷兒人生故事比戲劇更瘋狂。從此影劇世界裡頭的人物要如何興風作浪？情節會有怎樣的戲劇性轉折？恐怕都再也嚇不到她。或許因為如此，這位彈性十足的創作者所編導拍出的職涯首部台劇「童話故事下集」才如此荒誕寫實。

劇集講的是柯佳嬿與劉以豪婚後4年的家庭難念經，然而這經文卻是說的比唱的還要好聽：柯佳嬿將受氣於媽寶丈夫與婆婆的怨念發洩在工作和同事兼前男友傅孟柏身上、家庭社區裡還有個藥師帥哥曾敬驊供她汲取粉紅泡泡，一樣是愛情偶像劇1女受3男簇擁的戀愛維他命補充劇，3種不同感情關係卻也帶人省視女性成長路上對不同愛情模樣的需求。

柯佳嬿在「必娶女人」與「想見你」都是以外向精明女性角色成功敲得金鐘，「童話故事下集」一樣是落在她的表演好球帶，但此劇女主角是激辛等級，不溫良恭儉讓且隨時爆粗口的真性情演繹是演員的突破之處，而她唯一人生剋星竟是婆婆。每天大念逆媳OS，其實卻做盡高智慧生物求生欲展現，當代多數兒媳都做不到她這麼pro的隱忍與配合程度。

劇中她把「離婚」孬縮為「搬出去」的簡單一場戲，道盡世間女人對於婆婆的忌憚；影集裡兩次演唱「愛的真諦」的高反差情境，既忠實呈現豬隊友和神隊友男人是如何具體影響女人心靈狀態，也把偶像劇演成歌舞片、為台灣喜劇達陣新的可喜境界。

柯佳嬿也持續施燃旺夫運。相對於老婆的屢屢主動出擊，飾演老公的劉以豪頻頻以「挫咧等」的驚恐歉意，在婆媳戰爭中表達既中立又無助的狀態，全劇演好演滿、人設完整，淋漓了媽寶男的所有無奈、更有著傅孟柏口中「白雪公主」的人格純粹性，帶著觀眾一路體驗到女主角之所以對他會又愛又恨又憐的觀影旅程，更連動著這位演員自電影「比悲傷更悲傷的故事」後詮釋台灣特產暖男的進化史，亦是從影最佳演出之一。

不只男女主角，包括男女配角演員柯淑勤延續「陽光普照」再度精采揣摩心機慈母、曾敬驊演好溫柔帥藥師、傅孟柏演前任之鬆弛，以及姚愛寗的我見猶憐單親媽媽形塑，可謂是全員適任且亮點記憶點兼具。能善用演員特質、烘托戲感，是導演的能力，同時身為編劇的李念修能清晰寫出這種剪不斷理還亂的家庭愛情喜劇需要極度人間清醒，她與「X！又是星期一」的編導阿Ken林暐恆同為年度台灣喜劇優等生，是值得在金鐘史記上一筆的幕後功臣。