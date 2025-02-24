于國華／寂人甜食：追求頃刻之美

微有雨風的基隆正濱漁港，彩色屋顯得色調柔潤。港邊上幾家咖啡廳很吸引人，而我走回中正路、找到生魚店，旁邊門旁的「寂人甜食」招牌亮著。這才是我偏愛的小店。順著舊階梯往上，剛有點喘就抵達三樓。

店裡陳設簡單，鬆擺著幾組桌椅，漆面斑剝；疏落的植物裝飾，有綠有枯。一面深棕色木板隔間後方，是老闆林曾偉的甜點廚房。

林曾偉以前是公務員，十多年前夢想和朋友合開咖啡館，開始自學甜點製作。那間夢想咖啡店沒開成，反而甜點做出興趣，他辭去公職，在網路銷售甜點；五年前來到正濱漁港開店。

寂人甜食老闆林曾偉喜歡製作口味多重的創意甜點。圖／于國華提供

陸續到訪幾次，總會看到老闆推出創新口味。一款令我匪夷所思的「肉鬆焙茶鹹蛋黃巴斯克」，源頭是林曾偉很喜歡的鹹蛋黃巴斯克乳酪；但他要求自己每款蛋糕至少四種口味，經過多種食材的試驗，最佳組合是加入日本焙茶調和鹹味，最後在表面鋪上肉鬆呼應蛋黃。天南地北的口味，就這樣合成了一道創新風味。

另一款「花生米蘇覆盆子巧克力」蛋糕，細緻的基隆老店花生醬融入慕斯，墊入微酸的覆盆子果凍區隔，下方以巧克力布朗尼做基底。於是，從上到下分布著柔彈溼軟等不同口感，花生香味明顯而淡雅。另一款「青花椒巧克力鐵觀音乳酪」則是一口一風情，不同的味覺觸動，像五彩煙火輪流迸放的色彩。

靈感都來自哪裡？季節變幻、獨特風景，都可以是題材，有時單純試著混搭口味。林曾偉笑說，曾經突發奇想，和生成式AI討論食譜，例如問ChatGPT：「奶油可以加辣椒嗎？」這類奇怪問題。有時AI會給出奇特建議，但畢竟AI沒有味覺，口感是人類天賦，還是要自己動手做出來判斷好壞。

甜食店收入不夠維持生活，近來寂人甜食只有周末和假日營業，林曾偉平常還要打工賺生活費。小店請不起員工，有一回我在寂人甜食遇到老闆父母來幫忙。那天滿座，林媽媽點餐收帳、林爸爸端茶送餐，遞到我面前的蛋糕，有著比乳酪更厚重的人情味。

寂人甜食的「寂」，來自林曾偉對於日本「侘寂」美學的推崇，在不完美和頃刻即逝或歲月滄桑裡追求美感體驗。他也喜歡花藝，各種花材搭配到美感的極致，就是盛繁走向凋零的起點。

坐在店裡望向窗外，漁港以煙雨濛濛的滄桑回應我的注視。碟子裡蛋糕的容顏，是即將入食前的最後華麗。侘寂絕不是消極，而是生命力的積極展現，即使徒勞也要奮力綻放。在寂人甜食的蛋糕裡，也在正濱漁港溼鹹的空氣中，我感受到一股沉靜的力量正在甦醒。