袁永興／李竺芯 「Suí 水」

李竺芯的首張全台語創作專輯「Suí 水」，從靈魂、流行爵士、舞曲到歐陸電音等多樣曲風，搭配多元的音色編設與豐富明亮的音樂層次，大膽挑戰台語歌曲在音樂性上的新可能，帶來充滿創意且嶄新的聽覺體驗。專輯製作人鍾興民與李竺芯共同合作，激盪出有趣又富含藝術性的編曲，游刃有餘的唱功將各種創意發揮得淋漓盡致，試圖打造出非常不同於過往的台語新潮流。

歌曲「阿美蝶」有著輕快的節奏和流暢的旋律，以流行、搖滾和電子音樂營造出豐富多彩的synth-pop音樂氛圍。流暢恣意的陶醉吟唱、與編曲巧妙創造出高彩度的繽紛柔美，運用了吉他、合成器和鼓等樂器營造出動感的音樂章節，尤其聲音的堆疊處理細緻、精彩萬分。專輯同名曲「水」探討社會對美的定義，歌詞以輕鬆幽默不說教的方式呈現，鼓勵聽眾思考接受自己的獨一無二，歌曲安排李竺芯母親畫龍點睛的金口穿插，最後出現那段俏皮可愛的話，更棒的是那爽朗的笑聲。

最有趣的作品「足芳足芳」挑戰打破台語音律，做出「台語法腔化」的效果奇佳，原來李竺芯想做出給非台語使用者、甚至是外國人都能聽懂的歌曲，她想起小時候在電視「鐵獅玉玲瓏」裡看過把台語說得像法文的段子，一切都是從好玩好聽開始，音樂不分語言國界，美食也是，何不將這些元素合而為一、烹飪出一道無國界料理的歌曲？更別出心裁的是歌曲取樣了柴可夫斯基的「花之圓舞曲」，這帶點古典色彩的編曲讓「足芳足芳」更加大放異彩。

此外歌曲「伍冬拾冬」是紀錄片電影「台灣超人」的主題曲，用上大量的管弦樂為歌曲增添深度和層次感，塑造出激昂感人的氛圍，展現出遼闊的音樂場景。「Sakura Gansha」則是把演歌技巧用來詮釋這首歪歌，歌詞從「ハンドル（方向盤）是我的腰」、「さくら顔射」到「嘿咻嘿咻どっこいしょ」，雙關或隱喻的意味增添了歌曲的趣味。

「Suí 水」專輯以多元的音樂風格和創新編曲，展現李竺芯對女性自我探索的眾多面向，她的聲音有嚴謹精準的技巧卻唱的放鬆自在，透過音樂的多彩變換帶來耳目一新的台語歌體驗。