雀雀／李浚赫「我的完美秘書」示範認輸的浪漫

2025第一部現象級韓劇當屬李浚赫所主演的「我的完美秘書」，劇中他所飾演的單親爸爸劉恩浩因育兒請假、遭受到職場霸凌離職，遂到韓志旼所飾演的女霸總姜智允麾下擔任秘書。女霸總什麼都想贏，秘書則是擁有贏的實力卻不執著於獲勝，男女主角設定與「淚之女王」的百貨女王和白女婿類似，兩性關係也在權力地位上做出全然的翻轉，卻無損愛情劇該有的浪漫體質。

李浚赫詮釋秘書角色，劇集精緻雕刻出他在待人接物時的行舉魅力細節是上半部劇集看點，過程中更不忘補足他在職場上處理工作時的可靠意象，加上家政婦等級的做菜背影，入得廚房出得廳堂，無怪乎成為2025年初韓劇國民老公。但也因太完美了，是以劉恩浩被戲稱是「根本不可能存在的獨角獸男」。

開外掛的萬能角色在戲劇世界裡並不新鮮，李浚赫在戲裡最經典的作為，反而是常態性的認輸、不與人爭執，曖曖內含光的隱斂個性，把角色特質烘托到最高點。除了在職場上與上司之間發生明明是自己對、對方錯的情事，劉恩浩通常都是不爭；平時則是打籃球認輸、比腕力也認輸，彷彿只要能讓他在乎的人感到快樂，就勝過他自己贏的快樂。這便是讓此劇成為一部與眾不同的愛情偶像劇的魔法配方。

這種為了在乎的人，願意以退讓作為付出、以認輸作為示愛的人際互動能力，人類都是在當了父母後就逐漸學會，尤其常被歸類為偉大的母性特質。而劉恩浩是父代母職，為了照顧敏感的女兒，斷然與有毒男子氣概做切割，反向走到溫柔溫暖的人性和煦地帶，最終成功治癒女兒，也成為親情缺乏的女強人的愛情港灣。這樣的劇本強調出人性的完美樣貌應該男女適用，且不該只限於女性、或成「婦德」高標境界，因為男人一旦能成為那樣的人，也值得世人稱頌敬佩。

秘書李浚赫常覺得老闆韓志旼雖是專業的巨人，在生活方面卻和自己的女兒小星沒太大的不同；女霸總對於完美秘書的慣有評價則是「真是可愛」，雙方在精神與金錢的互相照顧看似破除性別刻板印象，實則是變動流轉的關係，吸引彼此的，是對方最純粹的本質部分。最早更可追本溯源到女主角以父親之死換來了男主角得以活命來照顧自己身心靈的命中注定。

「我的完美秘書」既緊密將親情與愛情做出有浪漫的綁定，也闡述了當代婚戀價值中最珍貴的一種型態，意即不論誰較為貧窮富有、或者誰較為年輕年長，家庭與愛情裡每一個相愛的人都將如伍思凱的「愛上每一個你」和林憶蓮的「至少還有你」所述，也如劇中男主角的告白語「你不需要作到最完美」，你們依然都會是彼此眼中的天使。