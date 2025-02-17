塗翔文／「BJ單身日記：戀上小鮮肉」：夢幻與現實

從2001年的第一集至今，即使距離前一集的2016年，也都已有九年之久；最殘忍的是，女主角蕾妮齊薇格也已55歲，觀眾大概很難再接受她只有「平凡傻女二選一」就能撐完全片的現實。「BJ單身日記：戀上小鮮肉」原本被期待大概只是狗尾續貂，最終反而很務實地讓女主角直接跳往更進階的殘酷世界，邁向中老年的轉型人生，雖然很明顯無法吸引年輕觀眾，但很清楚這部片是為了召喚那些舊影迷的共鳴，因為他們也跟著變老了。

達西先生成了幽魂，丹尼爾一樣色瞇瞇但已經進化成只能跟女主角打嘴炮的異性好友，蕾妮齊薇格飾演的BJ被設定成悲傷的單親媽媽，這集恐怕可能是「完結篇」的續集電影，變成一部鼓勵大齡女子走出既定生活創造第二春的夢幻典範。

BJ受到身邊友人鼓勵，她走出喪夫之痛，一方面重新投入職場二次就業，一方面再度回到約會市場，尋找愛情，可惜前者篇幅較少，大部份還是聚焦於BJ的感情生活。原小說作者海倫菲爾丁同樣在編劇之列，依循此系列永遠都有的結構，讓外型平凡的布莉姬瓊斯再度迎向有著明顯差異、但同樣迷人的兩個男子，但這次兩人的差異不再是性格，更重要的是年齡，而且兩男對她而言不再是競爭，而是先後的選擇。

這是拍給隨著BJ成長的影迷看的電影。摯愛走了，性感前男友變閨密，嘴賤的朋友們變老了，孩子也長大了；性愛戲少了，親子戲多了，面對殘酷現實的時刻更不在話下。電影還是保有類型片不能缺少的浪漫：完美的小鮮肉、務實派的中年老師，有多少大齡女子可以這樣幸運地左右逢源？雖然蕾妮齊薇格與休葛蘭或老友們的對話，都依舊「賤」得很好笑，但不可否認全片真正最動人的時刻，是逝者已逝、生者需往前看的生命體悟，尤其在她望著兒子為她獨唱表演、詞意盈滿祝福的那場戲，大概才是這部續集的真正重點，並非是那個美麗浪漫的跨年暖夜。

即使不再年輕美麗，蕾妮齊薇格還是很稱職地演出BJ的迷糊與可愛；更令影迷們開心的是所有圍繞在她身邊的人都全員回歸，一起陪她悲喜，一起陪她變老。電影還是充斥著英式對白的幽默睿智，我不會說這是一部多麼厲害的電影，但它是一部很適切的續集與完結篇，為忠實影迷們留下一個戲裡仍保有戲劇悲喜、戲外卻有著共感記憶的美麗句點，既是酸楚，也是甜蜜。