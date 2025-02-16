潘光中／「外傷重症中心」體現醫療商品化帶來的崩潰與解離

在所有的專業職場劇種當中，醫療劇絕對是業界公認最難拍好的地獄級別。不但案例難找、重現困難，拍得淺了人家嫌棄你不會拍不敢拍，拍得真了觀眾又投訴你太血腥晦氣；醫療前線的困境講了輕了實在搔不到癢處，可如果把血淋淋的醫護血淚整個往死裡挖，怕不是要得罪一大堆醫藥管理高層？不過呢，最近有一部韓劇「外傷重症中心」，在分際之間拿捏得相當到位。

本劇改編自韓國傳奇創傷重症醫師李國鐘教授執筆的半自傳小說「外傷重症中心：黃金救援」，影視化之後加上了主創團隊的誇飾美化，講述一群原本堪稱蝦兵蟹將的雜牌團隊，經由大神級外科天才「白江赫」的訓練帶領，成了扶傷救死、有醫無類的精銳隊伍。在此同時，劇情中也不忘狠狠的嘲諷了韓國當下「醫療商品化」的無奈現況。

「外傷重症中心」節奏明快，劇情飛快推進的同時，還能兼顧爽度與深度，雖然不少情節顯得煽情與浮誇，但是也都能在主打娛樂觀感的同時還符合醫療專業。得益於清晰立體的角色設定，還有主演群的在線演技，得以不斷堆疊笑點、燃點、以及淚點，也不用蓄意營造戀情配對，只憑藉豐富的高強度案例，讓整個重症團隊建立起深厚的職場情誼。

全劇另一大看點，當屬360度無死角帥氣的朱智勳。他所飾演的白江赫，不但能前一台開胸外、後一台開神外，開救護車、直升機、衝鋒槍都游刃有餘，從第一秒帥到最後一秒。細數他從「屍戰朝鮮」回歸小螢幕以來一部帥過一部，就連「照明商店」裡的邋遢模樣，都掩蓋不了他的帥度。

一言以蔽之，全劇就是主打一個「爽」字。但是在這個爽字的背後，則是以浮誇戲謔手法凸顯的醫療體系背後最隱秘的利益關係。例如劇中那場全院大會，財務長在報告中強調「本院營收利潤最高的前3名是：殯儀館、停車場、美食街，全院沒有任何一個科室能撼動殯儀館的冠軍地位」，會場所有人還為之鼓掌。看上去何其諷刺，但卻是韓國醫療體系瀕臨崩潰的血汗真實現況。

身為已開發國家，韓國的「千人醫病比」卻是敬陪末座的2.6，別說比不上冠軍奧地利的5.5，連平均值3.6都遠遠不足。歷年來韓國政府並不是沒想過進行改革，但不是頭痛醫腳適得其反、就是橫遭利益團體阻攔。最近一次尹錫悅政府試圖以「提高醫療系所招生名額」來紓解人力不足，卻同樣被醫師公會反對，還演變成長達百日的醫師罷工潮。

要說本劇浮誇嘲諷，每一處都是；但要說本劇虛幻解離，可他卻又無比貼近真正的現實。