張聰／將尋常的日子浸潤美學中

2017年的某天，到達香港機場，一幅非常巨大的海報吸引了我的目光，一件珍貴的宣德青花魚藻紋十棱菱口大碗在海報上展示。這件珍品最後在蘇富比春拍以2.29億港元成交。

這件十棱菱口大碗，引起了我對於宣德青花、菱口，和魚藻紋的強烈興趣。從那時候開始我進行了一些調研和學習。

我在思考怎麼把這麼美的一件代表著中華文化和傳統的絕世美器，引進每人每日的生活中。怎麼把這種美，幻化成為一件食器，每日可以和它互動。讓更多人，每天的尋常日子，可以浸潤在這種高品質的中華美學中。

十棱要保留，雖然本就容易燒得變形，大大增加了燒造難度。所以不用拘泥於十。但是菱口必須要。而且要侈口、淺壁、平底、矮圈足，這樣不單止保留了宣德期間的器形特點，使用起來更加多元，日常很多菜式都可以兼顧。大大增加了這件作品的通用性。

魚藻的畫意需要非常自然，發色也要艷麗明亮。表現出「水藻游魚，魚水相融」的意境。

我創立的RUYI如意品牌，其願景是「東方哲思，現代感知」， 所以只是把每一個朝代都會用到的裝飾圖案魚藻紋臨摹下來，感覺沒有意思。當代的價值觀和現代的觸覺必須得以引入，加以碰撞傳統美學，這件事才有價值。

最後我決定引入手繪的金繼，在一個古樸和諧的魚與藻裡，引入chaos混亂、紊亂和不完美。反正滿招損，我反而覺得這樣非常好。

在過去18個月裡，這件作品得到很多當代名廚大師傅等的認可，我很是欣慰。仿品在中國大陸也如雨後春筍般冒出。

對於一個作品被人仿造，自己的滋味是複雜的。一方面覺得創意被褻瀆，覺得很不受尊重。另一方面看到魚藻紋，這老祖宗的資產，突然之間滿遍大江南北的各大餐廳餐座上，中國傳統和美學得以潤澤日常生活，又感覺非常歡喜。心中默念：水潤萬物而不爭，阿彌陀佛，謝謝謝謝。只是希望仿造者對品質有更高要求，亦希望賺錢之餘花點時間去了解作品的來源。

最後期盼，尊重原創和尊重知識產權。這樣社會才能得以進步，每一個人都能夠表現出自身價值，有尊嚴地活著。