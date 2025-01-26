潘光中／女主逆襲×藉古喻今，「國色芳華」花了大預算砸出一部什麼樣的古偶劇?

總投資3億人民幣的「國色芳華」，36集平均每集830萬人民幣（約台幣3675萬）的數字是什麼概念？我們拿「華燈初上」來對比：24集的「華燈」製作費2.5億台幣，單集平均1041萬，相差近3倍。要說時裝劇不能跟古偶劇比，那40集的「夢華錄」總預算2億人民幣，單集平均500萬人民幣（約2200萬台幣），可能是比較清楚易懂的對比標的。

如此高額的製作預算，妝造、服化、道具、場景、卡司……這些明顯可見的硬體品質，再怎麼眼拙應該都看得出進化差異；可最重要的、也是最能打動觀眾的，終歸要回到故事基本面，也就是這部以唐代為背景的女主逆襲，究竟給了觀眾提供了什麼樣的情緒價值？

故事是這樣說的：商賈之女牡丹，為了求得為母治病的丹藥，決心嫁進官宦之家；但夫家不但存心以假藥欺騙，還明目張膽的想要據陪嫁為已有，甚至郎婿劉暢一早就表明心意另有所屬，對她不假辭色。牡丹偶遇遭寧王逼婚的花鳥使蔣長揚，長揚逃避的對象、寧王失婚嫡女吉安縣主，不巧正與劉暢兩情相悅──遇人不淑的女主對上婚內出軌的男二，追求自由的男主對上難逃父命的女二，這種四角架構別說古偶，放在時裝劇都會是妥妥的爆款預定，更何況女主還是爆劇專業戶楊紫？

雖然最近有兩部也是大女主經商類型的「蜀錦人家」和「珠簾玉幕」都撲了，但「國色芳華」終究還是不負眾望的爆了。明明大家都走在同一條賽道上，怎麼就你一部這麼出彩？大家都是藉古喻今標榜女性主義，怎麼譚松韻、趙露思就沒能像楊紫一樣那麼抬劇？真要一一細究或許至少需要萬言長文，不過簡單歸納也就那麼4個字──「角色厚度」決定了一切。

角色平板化臉譜化，很多時候是非戰之罪，並非主創不想將主配角都經營得有厚度有深度，而是商業劇集通常還有更重要的使命，也就是創造更高的流量、帶來更多的收入。高甜撒糖的雙向奔赴也好、悲戀耍虐的撕逼拉扯也罷，都是為了流量；於是漸漸僵化了思維，判定觀眾都喜歡簡略的、制式的，反而形成審美疲勞。

一部分主創嘗試在古偶劇裡填塞現代議題，以為這就是一種紅海求生的突破；殊不知在觀眾明知為假的故事中，如何把虛構的角色形塑出立體的人物，讓觀眾與她／他同悲共喜、起伏興落，遠比把心力花在那些虛無飄渺的風花雪月上來得簡潔有力。

換言之，像「國色芳華」這樣「類型之中、主流之外」的古偶劇。或許並不是完美無缺的天花板等級；但能夠順利出圈，也代表作為內娛大宗的古偶劇集，思考如何「落地著陸」的時代，真真切切的來臨了。