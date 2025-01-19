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雀雀／金泰梨「正年」以少年感、一秒變換氣質術再創演技巔峰

聯合報／ 雀雀（影評人）
金泰梨主演「正年」。圖／摘自IG
金泰梨主演「正年」。圖／摘自IG

韓劇與韓國電影擅長以影像魔法工程將所有韓國文化重新詮釋、達成精品化與文化加值效果。「正年」也是一次透過戲劇作品、成功將韓國女性國劇文藝復興的代表作。該劇聚焦於金泰梨所飾演的天才歌手「正年」受到梅蘭劇團當家王子演員文鈺瓊（鄭恩彩飾）的提拔、踏上劇團演員之路的奮鬥史。

正年從一介魚販之女，以優異歌聲入行，卻因觀察到文鈺瓊演唱時憑軒昂氣宇吸引觀眾入戲，練習時便也嘗試強化角色語調乃至身姿神情的演繹，果然一秒變換氣質，戲裡戲外的演技都好到嚇人，是金泰梨自「惡鬼」大秀川劇變臉演技後的再次進化，差異在於相較於被附身後產生開關式的人設驟轉，金泰梨的「正年」讓觀眾切確感受到一個演員從細膩自省自身不足、理解角色與反芻兩者差異後而做出調整的過程。

「正年」的金泰梨讓全世界觀眾都打破了「氣質是天生的」迷思，而且是帶有社會科學研究的精神在為角色作註解，兼具表演藝術的學理與實踐。

主角以「國劇練習生」開始做起，一路成長與蛻變，最終成為當家小生。像這種女演員扮男主角上舞台、演到一發不可收拾，受盡萬千劇迷寵愛的歷史故事，整個20世紀的日本寶塚，與1970年代的台灣歌仔戲從電視紅到國家戲劇院、進而巡迴海外作演出的案例其實在亞洲都更加知名。

偏偏是韓國先拍出了「正年」，試想，若以同樣的拍製規格來處理楊麗花拉拔陳亞蘭、最後成為金鐘影帝的故事，想必也會好看（甚至還能演到她們出國比賽）。但前提是服化道的精緻化與演員的挖掘和開發都不可或缺，時代劇最貴與最需要的元素，就是當代台劇最有待長進之處。

時代劇不僅能為國家地區喚醒文化底蘊，當代思維對於歷史的重新解讀更有助於觀眾的自我認同建立。戲中戲則是文藝復興的絕佳利器。「正年」中反覆被演練的劇中劇「春香傳」原為朝鮮經典愛情故事，透過劇集的新詮，也變得容易親近。就像徐佳瑩以一首「身騎白馬」就讓歌仔戲「薛平貴與王寶釧」的經典故事重返流行文化懷抱，「媽的多重宇宙」讓楊紫瓊以「臥虎藏龍」的「秀蓮」之姿重活一次，甚至成為奧斯卡影后。

「正年」的閨蜜情與隱隱女女戀著墨部分，也是全劇一大看點：試鏡後的男主與女主、男配與女配演員在練習對戲時，常出現火花四射的心動場，為相對古老又不斷重複的戲劇劇本添上十足可看性。古典文本也能指涉演員在真實人生中的寫實心境，最終正年竟與好友以戲抒情、用排練對戲作為職場的訣別場，慎重而充滿意義，也道盡人生悲歡離合之無常。

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