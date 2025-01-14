李清志／風之旅人──藝術家新宮晉的風動藝術作品

富邦美術館最近展出日本藝術家新宮晉（Susumu Shingu）的作品，我認為是富邦美術館開幕以來，最讓人耳目一新的展覽。新宮晉長久以來的創作，多以自然風力或水力驅動作品優雅活動，成為會動的公共藝術作品，非常受到人們的喜愛。

過去我們所熟知的藝術作品多為靜態的，可以活動的藝術作品幾乎比較少見，這些年來，因為科技的進步，許多作品朝向光電藝術方面發展，光電藝術作品可以帶來與人互動的特殊驚喜效果，不過因為電子設備在戶外容易故障，保養維修不易，常常遭到管理單位的詬病，因此也比較不容易受到青睞。

新宮晉的作品單純以風力或水力來驅動，設置在室內或戶外，藉著戶外自然風或是室內空調的空氣流動，帶動藝術作品的轉動或飛舞，為城市或辦公大樓創造出自然的活力與氣息。他的作品讓人聯想到隨風搖曳的樹葉或是草叢，或是河流上的風車與水花。普立茲克建築獎得主、建築師皮亞諾就曾說：「風是無形的，但新宮晉讓它變得可以感知；水是短暫的能量，但新宮晉賦予它形狀。」

曾經留學義大利的新宮晉，與義大利建築師倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）多有合作，日本關西機場內的風動藝術品就是出自他的手筆。事實上，當初皮亞諾與新宮晉第一次見面時，新宮晉就用流利的義大利文與皮亞諾溝通，皮亞諾內心不禁驚呼，後來才知道新宮晉曾經留學義大利。

皮亞諾的建築與新宮晉的公共藝術作品，同樣是建築科技與美學的結合，又有義大利文化的共同背景，因此兩人建立了彼此深厚的友誼也多次展開合作。皮亞諾設計的銀座愛馬仕旗艦店，用玻璃磚建構出一座透明亮麗的城堡，旗艦店頂樓還設有愛馬仕美術館，定期有不同的藝術創作展出，旗艦店建築旁也有一座新宮晉的公共藝術作品；而富邦美術館同樣是皮亞諾的建築設計，出現新宮晉的作品，也是剛好！非常適合。

新宮晉在台北其實還有一座戶外公共藝術作品，就是位於南港的作品「彩虹的誕生」（Birth of Rainbow），這件作品以「水」為主要的元素，新宮晉說：「水具有讓人平靜的力量，我的動力雕塑使觀者更加平和、安靜、永遠不會厭倦，並期待作品喚醒每個人的內在之心以及與大自然對話的本能。」他透過這項作品，雕刻出風的軌跡，顯現出水的舞動。

在台灣桃園會展中心也有一座類似的公共藝術作品，同樣是以風力來驅動，這件作品有如一朵漂亮的花朵，是紐西蘭風動藝術家菲爾普瑞斯（Phil Price）的作品「風潮」，紫紅色花朵隨風搖曳，花瓣會變換姿態，感覺好像一棵活生生的植物，非常動人。

一進富邦美術館就可以看見新宮晉新創作的水動藝術作品，為整個美術館帶來新的氣象。「新宮晉：宇宙—風之旅人」展出新宮晉的雕塑、繪畫、手稿、模型等，整個展覽非常迷人，特別是一大早美術館沒什麼人，更能感受到與藝術作品間的對話與感動，我真的非常喜歡這個展覽！