雀雀／非典型英雄片「家族計畫」 裴斗娜詮釋女版X教授

韓國電影工業技術奮進期起始於他們在21世紀初開始仿效與複製好萊塢商業類型；文本養分則是汲取自世界影展包括台灣新電影。

雙劍合璧的巔峰，是2020年獲得奧斯卡最佳影片獎的「寄生上流」。在韓國戲劇不斷複製各成功韓劇元素過程中，進步速度肉眼可見，如今每個檯面上的韓國導演都能操作出具國際水準形式的影劇作品。裴斗娜新作「家族計畫」，是一部集上述所有關鍵優點大成的非典型英雄片。

此劇描述裴斗娜所飾演的異能者，攜家帶眷返回她當初費心所逃離的「特殊教育部隊」小鎮。而在舊地所等待著的，是一場可能導致她家庭覆滅的陰謀。該秘密組織類似於「X 學院暗黑版」，所復刻的韓劇前例是「Moving 異能」的北韓特工非人道訓練營。

裴斗娜的超能力類似於X教授但低調隱晦，腦波控制也僅限於人心而尚沒能讓物體懸浮。比起訴說超能者被當作異類的邊緣人、社會適應不良的故事取向，裴斗娜的英雄旅程更聚焦在她費心於「擔任媽媽角色」的笨拙苦手、以及與無血緣關係孩子的親情磨合過程，單純化也通俗化了劇情曲線，因而變得親民好看。

且裴斗娜沒有「Moving 異能」的韓孝周那種獨立扶養孩子長大的悲情任重道遠，有父親和丈夫的陪伴輔助，反而走出一條輕巧卻更顯女性超級英雄強大的道路。

裴斗娜實為韓國影劇跨足國際的女演員第一把交椅，既拍過朴贊郁的復仇首部曲、奉俊昊導演的「駭人怪物」，十幾年來也前後與是枝裕和導演合作過「空氣人形」和「嬰兒轉運站」，是位尺度不設限，連好萊塢的查克史奈德導演和華卓斯基姐妹也都爭相愛用的南韓女優，面容身材亦凍齡20年不墜。如今45歲的她，開始演繹母親角色，洋溢著「新手媽媽」氛圍，與現實生活中單身無子的實況全然不同。

致力於多元成家的國際化劇本，加上「殭屍校園」爆紅的朴所羅門與李琇仙飾演問題少年少女，反差萌魅力不輸「Moving 異能」的高允貞與李正河。「家族計畫」對於超能後代的潛能開發有著更殘酷的論點實務操作，以及具陰謀論的後設意味，若繼續發展下去，要搶當「最闇黑韓劇」不是問題。

具有國際能見度的明星演員與在地知名演員互相拉抬、且不忘提攜新銳；結合校園霸凌、地方勢力、警察查案，以公益與宗教名義行營私之實等題材的韓國社會性情節，「家族計畫」是一齣有條不紊的福袋型迷你劇，顯現出韓國已經有能力在複製好萊塢與經典韓劇的必勝公式之外，混搭出高純度類型商業劇。世界觀不用大，自成一格就很好看。