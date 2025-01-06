馬欣／揭開川普身上的國王新衣 狂人法則

在川普即將在1月就職的當下，有部關於川普早期商場生涯的電影即將在10日上映。可想見一定踩到川普的痛腳。但撇開政治不談，此片不僅呈現了川普如何從房產的崛起，同時也可一窺這世界為何一步步為表演性政治人物而瘋狂，對其背後社會心態的演變有犀利的導演之眼。

無論喜歡川普與否，「狂人法則」的娛樂價值都不輸給當年電影「華爾街之狼」，且除了狂人依賴多巴胺的競逐外，更凸顯了政治體系的龐雜與各領域都有的造神文化。有趣的是電影聚焦在1970的紐約，在整頓紐約之前，黑道猖狂、流浪漢激增。也在這混亂之際，川普這房地產的金童以豪華飯店為沒落社區造夢，成為媒體寵兒，藉亂局上位，一如現在川普也是以造夢之姿而冉冉升起。

電影中他從不自信的房地產家兒子，渴望打進最頂尖的金字塔上層，認識了當時充滿爭議的律師羅依柯恩，搭上他這條船後，川普及時化解了他父親事業的危機，同時也從羅依身上學會了金權的黑暗法則。

此片雖然被川普控告，但它並非獵奇之片，而是將一初出茅廬的商人內心的忐忑，到追權力上癮的多層次心理表現無遺。飾演川普的賽巴斯汀史坦（之前飾演漫威的「酷寒戰士」），這次展現了細膩的演技，讓狂人內在的躁動、不安、多巴胺成癮等各種矛盾心態，以微表情呈現外表下的恐懼燃煤。

這部電影最有意思的是它呈現了所謂「國王的新衣」。如今的成功狂人都有一制式的形象，彷彿都套上同件「國王新衣」，戲中川普從律師羅依身邊學到出師後，他像是偷走羅依的國王服飾再套上一般，不管骨子裡是如何，一切以榮耀「國王新衣」的價值為尊。這似乎也說明了近代對成功的扭曲認知，是此片深刻之處。

執導此片的伊朗裔丹麥導演阿里阿巴斯（以執導「邊境奇譚」走紅），一改以往奇幻風格，這次鏡頭語言冷冽如刀，讓其中浮沉的商人與私人俱樂部的暗欲橫流來對照紐約的混亂，在人物的身體政治上更彰顯了嫻熟的運鏡視角，頗有傳承當年庫柏立克拍攝「大開眼戒」的功力，雖然他得罪了未來的美國總統，但影視未來仍是可期。