王祖壽／張惠妹大巨蛋與瓊瑤時代

張惠妹舞台形塑以「阿密特」（2009）為分水嶺，前面13年奠基全方位歌姬聲望地位，後面這15年挑戰跨越主流歌手路徑，涉獵多元議題行動發聲，添加社會平權層次，「阿密特2」（2015）佐以歌德酷派張力舖陳，近10年她多次演唱會的主體風格趨於熟成。

「ASMR Maxxx@Taipei Dome」的開場曲「血腥愛情故事」，原本出自「阿密特2」專輯解剖人性主旨，此刻台北大巨蛋聽／看阿妹在現場唱：「就讓我來代替你承先啟後／刻骨銘心像一本情愛小說...，寫到哪裡能剛好就好／才能看得要死要活」，多出了意外的憑弔氛圍。

時機點讓人自然想到瓊瑤。瓊瑤這個名字等同於一甲子中文情愛小說的代名詞，2024結尾，瓊瑤選擇離開人世的布局驚動世人，人們開始肉搜倒帶她的晚年、她的家庭，如同她筆下悲歡離合堆起的泡沫殘影，還真有「血腥愛情故事」裡「千刀萬剮的感情才生動」般驚悚。

大巨蛋放大的聲光魅影彷彿投下大巨彈，全場4萬人面向妹神教主磁吸嘶喊，手中變色螢光棒彷如法器聲聲狂搗，隨著煽情的節奏亢奮流轉。瓊瑤也曾是流行音樂一盞神燈，她的大量歌詞藉由小說拍成影視作品主題曲，擴散效應影響世代人的聽歌情緒，當年歌手誰不巴望能唱到瓊瑤主題曲一舉成名？

張惠妹出道之前，以瓊瑤作詞1987電視劇版「庭院深深」（剛澤斌作曲，江淑娜原唱）做為「五燈獎」比賽參賽曲，瓊瑤崇尚生死相許即使誇張，歌詞猶賦詩詞美學，最後兩句阿妹當時重複「庭院深深深幾許」的純真，恐怕很難想像若干年後「血腥愛情故事」（Hush作詞）的世界。

更早之前，瓊瑤作詞1971電影版「庭院深深」（劉家昌作曲，女主角歸亞蕾原唱），最後三遍「不如歸去」。也是小說家的導演尹麗川2024電影「出走的決心」，以河南鄭州市一個普通家庭為場景，父親對母親長期霸凌，有一天女兒勸母離婚，母親心生感慨，寄望女兒能遇見心疼之人，女兒脫口而出：「這年頭沒人信瓊瑤了！」

時代隨紅塵翻滾，即使名震八方無遠弗屆，瓊瑤早已藉由歌詞不如歸去。2024最後一個月，台北大巨蛋開唱改寫台灣流行文化史，周杰倫、張惠妹風風火火唱旺市場才剛開始，一代大師劉家昌、瓊瑤、楊立德（童安格「明天你是否依然愛我」作詞人）相繼殞落，他們的離世很快就翻頁成為「去年」的事了。

可能與時代嗆聲嗎？「ASMR Maxxx@Taipei Dome」進入後段「聽你聽我」感性登場，張惠妹形同將張雨生唱進了大巨蛋，「聽你聽我」無論上一次2008在台大體育館張雨生20周年紀念音樂會，還是2024的演唱會當紅新地標台北大巨蛋，因為阿妹，雨生一直在。

後繼有人與有心，缺一不可。張惠妹既不忘師恩，也曾適時緬懷鳳飛飛、李玟的歌，心意綿延，暫且hold住時代無情的步伐，在每一次「三天三夜」台上台下傾巢而出地動山搖熱鬧過後，始終留有餘韻。