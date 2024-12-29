雀雀／台劇「太太太厲害」炸出台灣喜劇能動性

台灣動作喜劇「太太太厲害」由隋棠、曾沛慈、與周采詩飾演特務、發明家與拳王，3個角色的共通性就是檯面上都背著家庭主婦的身分，分別在與丈夫、婆婆、小孩做情感角力；然而私下她們卻是擁有特殊能力的人物，忙完家庭之餘還要忙著去拯救世界。

劇集設定看來腦洞大開，但轉頭看看今年世界影劇壇：英劇「黑鴿」與韓劇「夜晚盛開的花」的故事都更加超展開，單僅靠著一已婚婦女（與她的搭檔）就辦完案，相對之下「太太太厲害」是讓3劍客協力完成任務，算是很客氣的劇本了。且該劇還讓老公顧家、等老婆回家，性別觀念其實無比前衛。

隋棠、王陽明演特務夫婦，由金馬影后林品彤演女兒，菁英家庭形象堪稱全劇門面，端出來就已經很好看。在看慣韓劇美劇形塑英雄角色的敘事技術後，台劇要追上工業等級的拍製水準並不容易，包括武指的動作設計美學、演員的真打成分乃至於拍攝剪輯後製部分都會被放大檢視，但「太太太厲害」以踏實執行力完成了類型的基礎需求，踏出了重要的第一步。

周采詩與黃奇斌飾演拳館夫妻檔。周采詩扛下全劇最沉重角色，戮力經營親子關係的母愛反應在她對於蝴蝶保育的執念上，不是個討喜的人物，所幸周采詩的觀眾緣與之達成了恰好的平衡；歌手黃奇斌轉型當演員，頂著89樣貌在劇裡演繹溫柔守候的男性伴侶形象躍然全片，是劇裡的模範老公，與金馬61入圍電影「小雁與吳愛麗」有著同樣詮釋面銳心善角色的不凡功力，金鐘60最具潛力新人獎入圍門票勢在必得。

楊祐寧是台灣影壇的寶藏，從出道作「十七歲的天空」到「總鋪師」一路以來都沒錯過珍貴的台式喜劇養分灌溉，從影20年的他現值表演事業高原期，在「太太太厲害」更展其帥面笑匠能耐，將媽寶丈夫打造出鬆弛有度的喜感與情感甚至是性張力，為老婆鄭美惠（曾沛慈飾）而最終頑石點頭的魄力尤其動人。

曾沛慈揣摩「戰鬥力0、應變力100」的逆媳發明家，埋頭於發明工作時的「（晚安大小姐）瀏海塞眼鏡造型」堪稱一絕，而她與「緝毒小隊」的隋棠、周采詩互動時擔任重要的緩衝與催化工作，亦有其融合角色特性與明星魅力的喜劇節奏，不只演出了年度台劇創新角色，這對夫婦也是全劇喜劇MVP擔當，與婆婆苗可麗一起把八點檔的驚世婆媳劇，演成網路迷因昇華版段子，炸出台灣喜劇的新鮮能動性。

綜觀「太太太厲害」，包括演員胡宇威、TAE、禾浩辰、蕭東意、曹蘭與游安順等人都是精采的選角與立體度十足的成功類型表演，是一齣各環節都很整齊的年度品質台劇。