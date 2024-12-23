于國華／巴黎日常：生活裡的時尚

「法國獲得領導全球文化、風尚與奢華的專利權，地位屹立不搖」，這是法國文化專家瓊恩．德尚在「原來，我們的生活很巴黎」書中的主張。廣告人葉兩傳在台北東區開了餐廳「巴黎日常PARADE」，我很好奇，什麼是巴黎的日常？

在我的成長經驗，生活中的期待都來自「非日常」，例如全家旅遊、上餐館慶祝生日等。近年讀到日本茶道家森下典子著作「日日是好日」，終於明白美好生活不在「非日常」，而在學會享受「日常」。

葉兩傳生在大稻埕富家，進入廣告業以「開喜婆婆」一戰成名，如隕石撞地球般砸開台灣瓶裝茶飲的巨大市場。葉兩傳事業得意、風光無限，超級跑車做代步，五星酒店當小吃。他長住巴黎、讓自己成為時尚，將PAUL和松露之家等法國餐廳引進台北，也將台灣茶以「老子曰」品牌賣進巴黎高端市場。

法國名廚杜伊塞特使用本地食材。蛙腿和白鰻，構成一幅秋日池塘逸趣。圖／于國華提供

十年前一場跨國商業糾紛，幾乎毀掉葉兩傳。他信了上帝，學會謙卑，追隨主的帶領走出生命低谷。如今的他，如同「巴黎日常」的呈現，在簡單中講究、從低調裡風華。

第一次去到「巴黎日常」，酒紅色外牆穩重又醒目，那是巴黎地標紅磨坊的顏色。推門而入，迎上來竟是葉兩傳本人；他年過七十，維持著極好的精神和體態。那天晚餐，我花費台幣一千多元，但葉兩傳不時來桌邊聊天，從時尚流行、食材選擇談到人生經歷，這些菜單上沒有的故事，讓我覺得格外超值。

秋冬之際再訪「巴黎日常」，恰逢連續十八年拿到米其林一星的法國名廚杜伊賽特（Regis Douysset）來店客座主廚。他使用台灣食材，白鰻、蛙腿、紅條魚、胭脂鴨等配合季節蔬菜、根實和堅果，構成餐盤裡豐饒的秋日風景。

法式料理不能缺少精彩甜點。葉兩傳說，巴黎甜點主廚博納（Jonathan Bonneh）應邀在2025年一月來台，展時將為餐廳開發十種創新甜點。

美國女孩珍妮佛．斯科特到巴黎遊學，住進貴婦家裡，見識到時尚的奧秘。她在「向巴黎夫人學品味」書中提及，時尚的外表來自生活中的嚴格自律。巴黎夫人清楚自己的風格定位，消費求精不求多、只選用合於鑑賞的物品，有節制的享受生活，並且勤於運動和保養，以維持最佳身心狀態。

「遊客千里迢迢去到巴黎，為了享受巴黎人的日常！」葉兩傳說，日常才是真實生活的呈現。質感不等於高價，品味來自合宜的講究，風靡全球的法式時尚，源自法國人滿足自我品味的生活追求。消費者買得到時尚產品，帶不走巴黎人落實在日常中的品味精神。

在台北的「巴黎日常」，葉兩傳引進法國時尚精神，告訴我們在日常生活中學習品味、體會生命美好之必要。