雀雀／韓國婚姻怎麼了？「現在撥打的電話」顯影殘酷現實

柳演錫、蔡秀彬主演的韓劇「現在撥打的電話」以失語女主角與總統發言人男主角作對比，兩人歷經3年政治聯姻，卻被一通綁架恐嚇電話而擾動，夫妻間的感情終於出現變化。

此劇與「淚之女王」同樣以男女主角結婚3年撐不下去的起手式來讓愛情絕地重生，互相傾心卻因家庭狀況與價值觀的迥異而漸行漸遠的夫妻之間，一個企圖離婚且費心籌謀、另一個卻在被蒙在鼓裡的狀況之下死守婚姻。

柳演錫演繹禁慾系霸總角色信手拈來，過往記者與主播的經歷、加上擁有一對權力薰心的父母家庭，讓這角色徹底的不信任世人所有言行表現。於是安靜而努力的妻子是他內心踏實卻祕密的感情依歸。但他不能表態，這樣對於大家而言都較為安全。簡直幫父權霸道男找到最好的說詞。

柳演錫是自小就偷偷戀慕蔡秀彬，蔡秀彬則是連手語練習都用丈夫工作影片來睹物思人。她的表演有著高反差的戲劇可看度，這個楚楚可憐、被隱性埋名的豪門妻，在生死關頭間、突然破口大罵的氣焰張力不容小覷。

從她大量的手語表演也可以感受到演員的努力。演員能把角色詮釋好，前提是劇本人設要夠有趣，從原本堅貞認定「我要單戀丈夫一輩子」的妻子，驟轉為死心想要離婚的決絕之姿，人前柔弱賢妻人後玩火黑臉，令人為她捏一把冷汗。而這份情緒的牽引，就是觀眾已經入戲的證明。

整部劇都是「天塌下來、更加凸顯這對夫妻其實非常相愛」的細節，勸合不勸分，隱隱洩露企圖降低韓國離婚率的社會性宣導意味。只是戲中女主角的母親為了更好的前途而選擇離婚、男主角父母則是基於功利思維而打造出虛偽家庭，婚姻在全劇就是眾人力爭上游或保有優渥生活的籌碼，若想探討愛情的核心，結婚離婚其實都不是正解。

韓劇很會反骨地表達女性在追求獨立與自主過程中，默默地又進到瓊瑤愛情故事套路裡，顯影韓劇其實難以真正為韓國婚姻或兩性平權做出貢獻，女權也難真的有所長進。但狗血情節很有娛樂性，至少現代婆媽觀眾有這類精品八點檔可看，還是很療癒。況且「當代啞妻」是不可能沒有話語權、需要獨自忍受一切的，除了綁架女主角父女、電話威脅與斡旋，還有爆炸案、親家不合與車禍危機，太多韓劇的重口味劇情配方，絕不無聊。

浪漫愛情與懸疑查案兩大劇型要完美融合並不容易，卻是2024韓劇主流款，從「背著善宰跑」、「她的日與夜」到「京城怪物2」都是年度翹楚。南韓因戒嚴而讓不少on檔作品驟然停播，是「現在撥打的電話」播出期間的一段插曲，果然現實世界永遠都比戲裡情節更不可思議。