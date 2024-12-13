曾士昕／探究名表拍賣的奧祕

今年十一月富藝斯鐘表日內瓦秋拍成績斐然，其中一只一九九三生產的F.P.Journe鉑金恆定動力陀飛輪腕表，創下全球獨立製表拍賣行情最高紀錄。當年F.P.Journe所推出的腕表數量並不多，據說這是該品牌售出的第一枚腕表，有其特殊的意涵。而另一只Rolex勞力士16599 Daytona是這個系列的首款Rainbow彩虹圈計時表，表圈上的漸層彩色藍寶石從深紅到紫色，完美展現品牌的鑲嵌技術與配色實力，稀有程度自不在話下，拍賣前已引發收藏家矚目，新高紀錄實至名歸。

到底哪一類表款最受玩家青睞？除了拍賣前經由媒體的推波助瀾外，本身需具備的條件至少有以下：第一項是Brand品牌，品牌幾乎決定一切這是精品不變的定律，在鐘表更是如此。目前除了PP百達翡麗與Rolex，A.Lange&Sohne朗格與Richard Millie也是拍賣市場很主流的品牌。第二項是Rarity稀有性，獨創罕有的表款絕對是所有買家競標的對象，這次一只Philippe Dufour的Duality成交價也超過五千萬台幣。以一個發條盒提供動力給兩組擒縱機制，藉由中央的差速器來控制機械運作的獨特腕表，自然引起各方買家搶標。第三項是Condition狀況，在鐘表指的是品相，這對拍品而言非常重要，尤其老表更是少見。曾經有一只PP三問懷表成交價將近十萬美元，幾乎是一般行情的兩倍，原因在於接近庫存品，表殼邊緣無任何碰傷，圖騰雕飾完整，甚至沒有經過保養，這種原汁原味的品種藏家勢在必得。第四項是Fashion潮流或趨勢，近年獨立製表品牌在GPHG獨領風騷，得獎比例每年幾乎占三分之一。另外，八零至九幾年的所謂新骨董表也是近期的市場主流，這種尺寸約36MM的表款帶點功能，搭配水晶鏡面與良好的防水性已成為拍賣主流之一。第五項為Provenance起源或出處，只要有原廠的保單與所有的附件，甚至是當時購入所開立的發票或證明，通常都可以拍得不錯的價錢。而若是歷史人物或知名人士曾經擁有肯定更會創高價，已故奧斯卡影帝保羅紐曼生前所擁有的Rolex 6239 Paul Newman拍出含佣一千七百多萬美元是最佳案例。

透過拍賣行買表通常有意想不到的收穫，不過在下標前要勤做功課，盡量遵循上述法則。買賣都是同樣道理，稀有獨特的表款不但入手要付出較多的代價，即使爾後脫手行情也會更好，其中罕見與品相好的表款是首選。