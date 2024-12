袁永興／蕭秉治「完人」 愛帶來的柔軟卻堅韌的心

蕭秉治在2018年推出首張個人創作專輯「凡人」,當時回歸本名的他便已經預告將推出三部曲計畫,第二部曲「狂人」後的終章「完人」終於在2024年末登場。

開場以「光」揭開序幕,吟唱著「We are from the century of light」的鋪陳更像是之後歌曲「活著」的intro,synth-pop的編曲帶來宇宙浩瀚的壯闊想像,歌曲到最末「活著學同行,也學別離」,把對在愛裡頭的學習與感悟,畫龍點睛般地唱出個體渺小中仍能見偉大的觀察表述。接著「勝利人生」裡的「這人生如果所有處境寫成一部影集,我要我的結局平凡但很有趣」,流暢的音樂速度中有滿滿的正能量、又傳遞了深刻的人生思考和情感力量。

這張專輯曲風多元豐富,從Synth-Pop到抒情、搖滾、流行與另類音色貫穿的設計,飽滿又充滿層次的音樂紋理,透過歌曲呼應專輯「完人」的核心意念:接受自己的不完美,可以說是歌手忠於自我卻又非常獨樹一格的表現。

在抒情曲「我對你的愛沒有盡頭」中的「謝謝你讓我終於能真正活得自由」,聽得出蕭秉治把情感關係中的遠程未來、放入豁達開朗,似是波瀾不興卻是波折不懼。接續的「孤獨不是罪」、「愛是痛苦的總和」都以抒情搖滾延續,聽得出曲序上的精心編排。

專輯下半場從「飛人」接續,由簡而繁、層層堆疊的音樂編設理念一直延展貫連到「錯覺」、「完人」,所寫的旋律也讓自身在中低音的音色發揮得恰到好處,歌聲處理上兼顧細膩與爆發力,同時又穩健詮釋了歌中意欲傳達的深層共鳴。專輯不時以「完美」和「人性」的對比為核心,探討人心追求完美背後存在著的不確定與不安定,最終領悟這樣對不完美的接納與內在靈魂和解的訊息,傳遞給聽者油然而生的反思。

在歌曲「生命只是一場夢境」中,蕭秉治最末一句「永遠活在彼此的記憶,讓愛延續」點出這張專輯另一個核心「愛」,可以說在「完人」這樣狀似嚴肅的哲學標題下,他學到最多的其實是愛帶來的一切:順逆或起伏,平坦或高低,愛帶來的柔軟卻堅韌的心,讓他克服萬難走到今天。