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袁永興／蕭秉治「完人」 愛帶來的柔軟卻堅韌的心

聯合報／ 袁永興（樂評人）
蕭秉治裸身拍攝「完人」專輯封面。圖／相信音樂提供
蕭秉治裸身拍攝「完人」專輯封面。圖／相信音樂提供

蕭秉治在2018年推出首張個人創作專輯「凡人」，當時回歸本名的他便已經預告將推出三部曲計畫，第二部曲「狂人」後的終章「完人」終於在2024年末登場。

開場以「光」揭開序幕，吟唱著「We are from the century of light」的鋪陳更像是之後歌曲「活著」的intro，synth-pop的編曲帶來宇宙浩瀚的壯闊想像，歌曲到最末「活著學同行，也學別離」，把對在愛裡頭的學習與感悟，畫龍點睛般地唱出個體渺小中仍能見偉大的觀察表述。接著「勝利人生」裡的「這人生如果所有處境寫成一部影集，我要我的結局平凡但很有趣」，流暢的音樂速度中有滿滿的正能量、又傳遞了深刻的人生思考和情感力量。

這張專輯曲風多元豐富，從Synth-Pop到抒情、搖滾、流行與另類音色貫穿的設計，飽滿又充滿層次的音樂紋理，透過歌曲呼應專輯「完人」的核心意念：接受自己的不完美，可以說是歌手忠於自我卻又非常獨樹一格的表現。

在抒情曲「我對你的愛沒有盡頭」中的「謝謝你讓我終於能真正活得自由」，聽得出蕭秉治把情感關係中的遠程未來、放入豁達開朗，似是波瀾不興卻是波折不懼。接續的「孤獨不是罪」、「愛是痛苦的總和」都以抒情搖滾延續，聽得出曲序上的精心編排。

專輯下半場從「飛人」接續，由簡而繁、層層堆疊的音樂編設理念一直延展貫連到「錯覺」、「完人」，所寫的旋律也讓自身在中低音的音色發揮得恰到好處，歌聲處理上兼顧細膩與爆發力，同時又穩健詮釋了歌中意欲傳達的深層共鳴。專輯不時以「完美」和「人性」的對比為核心，探討人心追求完美背後存在著的不確定與不安定，最終領悟這樣對不完美的接納與內在靈魂和解的訊息，傳遞給聽者油然而生的反思。

在歌曲「生命只是一場夢境」中，蕭秉治最末一句「永遠活在彼此的記憶，讓愛延續」點出這張專輯另一個核心「愛」，可以說在「完人」這樣狀似嚴肅的哲學標題下，他學到最多的其實是愛帶來的一切：順逆或起伏，平坦或高低，愛帶來的柔軟卻堅韌的心，讓他克服萬難走到今天。

人生 音樂

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