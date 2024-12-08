雀雀／孔劉「一箱情緣」展暖力、受傷靈魂得以安棲

以婚姻為主題的驚悚浪漫韓劇「一箱情緣」，是孔劉繼「鬼怪」事隔8年後的久違愛情影集。劇情幾乎都發生在一座豪宅裡，孔劉飾演一位離婚男子、被安排與一位陌生女性契約結婚1年，默默承受一切他的病態與故事懸念，是比穿插全劇的湖畔殺人案與名牌行李箱，更引人好奇的存在。

明星演員、迷人的故事和強烈的敘事風格，是國際級好戲必備3元素，而「一箱情緣」萬事俱備。孔劉飾演的韓正元，因自小眼睜睜地看著母親受到家暴、卻無反抗無所作為，自責過度成了他成人後的心理疾病根源。孔劉自「熔爐」之後，很常為韓國女性的處境發聲，包括「82年生的金智英」與「一箱情緣」，擁抱性別議題不遺餘力，戲裡戲外都是暖男。

什麼是在真實世界裡求而不得的？那就先在戲劇裡實踐它。該劇改編自韓國作家金呂玲同名小說，與「月薪嬌妻」有類似概念，意即女性為家庭的付出可視為專業有價勞動，若不願被社會未婚 / 失婚歧視（雖說此風不可長）而又希望家裡有家政婦能滿足世俗無差別情勒眾生走進婚姻的期待，那麼乾脆銀貨兩訖，以實際報酬支付「合約妻子」，確實能讓女性在婚姻關係裡，好過一點。

除此之外，韓國對於婚姻制度的批判卻是凶狠許多：女反派李書燕先是不被公公厚待、又在懷孕期間慘到不成人形，逐漸扭曲成為一以冷暴力控制男主角且極度瘋癲的人；女配角姜昀娥雖擁有幸福忙碌的婚姻家庭，身為雙寶媽的她最終仍難忍厭世心緒炸裂。反觀只把婚姻當作一份工作、徐玄振所飾演的冷面女主角盧仁智就很難被討厭，甚至觀眾和劇裡所有人都還要欣賞這種不被情緒支配、總能妥善做好賢妻工作的人物。

韓國社會對女人的嚴苛要求不是兩三天，徐玄振演繹出這種進得廚房出得廳堂、且經歷大風大浪都要泰山崩於前而面不改色的沉穩靜定角色，並賦予盧仁智是因「被遺棄」而變得完美的這類「從地獄裡爬出來」人設背景，與宋慧喬「黑暗榮耀」走同樣的女性復仇故事路線。最後一場盧仁智與李書燕大打出手的戲則可對照宋慧喬狂笑拍手戲，既有戲劇性可看度，也顯露了韓國女性過度壓抑後的爆發瘋狂程度，是高潮橋段。

反觀孔劉的角色功能則相對單純，在逐步洗清社會對男主角的負面觀感後，這號人物就回歸到崇尚傳統家庭價值的角色。然而韓正元以默默守護與等待妻子回家的感情處理方式，讓過往戲劇所發揚光大的美好女性個性特質都交給孔劉詮釋，既逆轉了社會對於性別分工的期許，觀眾也透過孔劉，能感覺到受傷靈魂似乎真能因他而找到歸處，得以安棲。