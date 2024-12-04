陳穎Ying C.／當社群成主流 「專業食物攝影」還有未來？

熟悉社群媒體的讀者們都知道，自從Instagram崛起，「食物攝影」便產生了全新意涵，而Instagram上的食物攝影，更定義了新的美學風格。濾鏡與修圖功能愈加普及，人人都能拍出時尚大片，專業與業餘間的界線逐漸消解。而比起專業媒體與出版，Instagram還能立即傳播，標註、轉發、討論，甚至消費都在須臾之間。在消費者自發拍攝與發佈照片、主廚或餐廳轉發毫不費力，也不需付權利金的情況下，比起聘請專業攝影師，餐飲業者、主廚甚至可能更加偏好Instagram與其他社群平台帶來的宣傳效果。然而，這樣的演變是正面的嗎？

法國餐飲專業媒體Bouillantes前陣子發文討論了這個現象，認為其中恐怕沒有任何贏家。主廚們不再與攝影師建立長期合作關係，可能因此喪失其作品藝術性表達與彰顯個性的機會，而輸得最多的，便是食物攝影師與食物攝影的未來。文中提到許多攝影師初出茅廬時，會藉著提供免費或低廉的服務換取累積經歷與作品，夢想在與多位知名主廚合作後，能逐步提高收費標準。但此模式在現下宛如創造自噬循環，因為如今食物攝影師們面對的，是源源不絕的免費競爭，而餐飲業早已習慣免費獲取服務。更糟糕的是，由於專業與業餘間有大片灰色地帶，而轉發、分享、再創作是社群媒體常態，不加註來源極為常見，有時也難以定義創作權擁有者，再次稀釋專業價值。

由於親身經歷這個歷程，我對此議題特別有感。過去曾有巴黎知名主廚邀我拍攝其作品，但只以餐點作為回報，事後在社群媒體上分享時，也從不標註來源。後來我與同為Instagrammers的好友們（包括專業攝影師）討論，才發現大家都有類似經歷。不過，比起Instagram或社群媒體，如今食物攝影師的挑戰可能甚至不是真實拍攝者，而是能夠依設定產出、且能無限編輯與修改的人工智慧。人工智慧生成影像當然有真實與道德性爭議，但傳統攝影的生存空間繼續限縮或許難以避免。對食物攝影師來說，未來究竟該朝向何方？

回顧攝影發展歷史，或許可以得到一些啟發。從19世紀攝影技術發明，到曝光技術與相機、鏡頭的發展，一直到相機小型化、再到數位攝影成為主流，類似反思皆曾出現過。如攝影技術興起，的確取代了寫實畫，但「繪畫」作為藝術創作的類別卻從未消失。抽象與藝術性取代了單純紀錄與再現現實，反而使創作更為自由與個人化，也催生了新藝術形式發展。當然，紀錄與展示本就是食物攝影的目的之一，不能完全與之類比，但擁有獨特視角的個人風格與藝術性，卻的確可能是脫穎而出的關鍵。社群媒體餵養了視覺內容的即時滿足感，讓耗時的傳統拍攝與出版顯得老態龍鍾，但它也同時形塑了消費者對美感及故事性的要求。而當當代食譜書同樣也部分脫離了「學做菜」的實用功能，成為可供收藏與展示的藝術品時，能深入挖掘餐點與人物、風土甚至文化的食物攝影，便是能和大眾化影像區別之處。

不過，如同網際網路與社群媒體重塑了閱讀習慣，「書」雖未消失，成本卻逐漸高昂；資訊與知識取得變得碎片化，靜心閱讀與思考也變得奢侈。攝影與欣賞攝影作品亦同，影像不會停止產出，但技術專業門檻降低，卻可能讓產業朝向普及與精品化兩個分野。Bouillantes近期也報導了底片攝影似乎有捲土重來的跡象，開始有食物攝影師結合底片與數位攝影拍攝食譜書，也有人將此視為與（拿著iPhone的）Instagrammers區別的象徵。Bouillantes認為，底片攝影不可能與數位攝影的效率與低成本匹敵，卻能在技術與美感上創造關鍵差異化。

不過除此之外，我認為不能忽視的，或許是「溝通能力」。攝影本身就是一種溝通，但如今不再只是單向。社群媒體讓眾聲喧嘩，也讓創作者能即時獲得反饋。如何善用當代溝通工具，建立並強化個人品牌，在自認提供差異化服務的同時，也能說服主廚、品牌與消費者、讀者，讓他們認同自己的產出與主廚端出的餐點相同，皆是「作品」而非僅是「商品」，進而獲得合理報酬，也同樣該被食物攝影師們視為生存技能。