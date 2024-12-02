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馬欣／看透都市人的寂寞愛，「我談的那場戀愛」

聯合報／ 馬欣（影評人）
「我談的那場戀愛」劇照。圖／甲上娛樂提供
「我談的那場戀愛」劇照。圖／甲上娛樂提供

這幾年華語片中的女性劇本，往往被身分與標籤困住，從她的身分認同來爭取這社會的理解與重視。但一旦劇本有了強烈的訴求，就可能流於議題最大的蒼白。所幸「我談的那場戀愛」沒有落於這種巢臼，反以現今普遍的「人設面具」來看到複雜的人性，是近年少數能貼近女性幽微心理的華語片。

以網路愛情詐騙為引，在一般被認為「是傻子才會被騙」的表象中直指為何這樣的「供需」如此興盛？其中的人性是如何掙扎矛盾。

吳君如飾演的角色設定是一名醫，前半生都求個聰明人設，不許自己行差踏錯。以這樣的菁英女性很有把握地玩了一場網戀，自認能小賭怡情。但卻被「想受騙的自己」給征服，引出她前半生壓抑的脆弱不安。

兩個主角無論被騙與騙人者都在面具下，顯示內在足以見縫插針的脆弱。

電影其中一個台詞將現世說得精確，卻是從詐騙頭子那裏說的：「找出你喜歡的人設，將它扮演盡、演到好，但別騙過自己就好。」此片接了地氣，兩主角的年齡與財力差距懸殊，但兩人都靠「人設」求生，甚至如此才被別人看見。從而帶出了新型態的寂寞。

但整個調子是輕快的，讓人充分感到笑看愛情真假的興味。

它的敘事手法充滿自嘲，且給足現實的巴掌，以此烘托出心動的難得。讓我們藉由吳君如的傑出演技與喜劇巧思看到一女性明明擔憂受騙，但對於自己人設之假的空虛讓她更感到心力交瘁。這其中的自我欺騙讓人共鳴。

這部片讓人想起一部名片「寂寞拍賣師」，也是一個成功者的冒牌者效應，一輩子戰戰兢境，活在不安的主角難抵「鬆手墜落」的慾望而陷入詐騙之局中。自然，「我談的那場戀愛」不是「寂寞拍賣師」這類的藝術片，但對於掌握幽未明的人性都有深刻的悲憫理解。

雖然「我談的那場戀愛」也有不合理之處，有商業片的太多湊巧與警察問訊等細節不夠周延，但偶有靈光乍動的片段，包括女主角跌跤後孤獨死的危機與心動的那一幕處理夠細膩，何妙祺入圍金馬「新導演」的確夠格。這次的首部長片她就能抓住社會孤獨者的愛情心弦，是未來有能力面對市場的新秀導演。

愛情 戀愛 詐騙

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