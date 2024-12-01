雀雀／「彈一場完美戀愛」跨國合作台劇新體質

涂善存、張豐豪與劉泯廷等人所主演的音樂愛情台劇「彈一場完美戀愛」描述知名歌手Neil（涂善存飾）因車禍喪親而產生創傷，復出之路充滿荊棘，後來遇見粉絲小海（張豐豪飾）才重新振作。兩人並共譜一段BL戀曲，以音樂與愛情治癒彼此。

台灣BL類型作品逐漸闖出亞洲知名度，技術水準與商業品質各有勝場。「彈一場完美戀愛」在高雄港城拍攝，拍出了偶像劇的清新感也做到城市行銷，一兼二顧。再加上音樂體質為戲渲染出多情感性氛圍，找來泰國演員Jame Kasama飾演知名歌手Orca與劉泯廷組副CP，激盪出跨國合作台劇的火花張力新體質，充滿新鮮感。

既然是音樂故事劇集，找來音樂人李英宏、李佳歡聯手出演也是極具巧思。李英宏的歌手演員潛力被開發出新的使用說明書，來自馬來西亞的女歌手李佳歡接地台灣無違和，再加上劉紀範也是妥妥地把唱片公司靈魂員工的喜感角色演得靈活，每個演員都踩在適任也發揮最佳螢幕魅力的完美演出位置上，做到了此劇種該有的賞心悅目、也給了觀眾期望的心動觀影經驗。

導演練建宏曾歷經金馬獎入圍電影「莎莉」與金鐘獎入圍作「TMD天堂」的打磨，保持與社會脈動對話並端出有溫度的作品是他的創作風格，「彈一場完美戀愛」亦如是。表面上這只是一個主人翁們邂逅並成歡喜冤家、透過愛情與音樂得到救贖的故事，故事一旦交到了練建宏的手上，首先角色們的善良靈魂質地就會被提煉出來、更加彰顯，且是透過演員在日常生活的小動作言行來建構人設說服力，帶觀眾細膩地進入人物心境。至於關於現實的無情衝擊與人生必經的挫折，導演則慣以讓角色用溫潤毅力解開困境。

涂善存飾演過氣歌手，重返榮耀過程幸得兄弟與粉絲呵護與支持，演繹「偶像與粉絲相戀」情節不走「背著善宰跑」顛簸虐戀路線，因其認定愛情以後便勇往直衝、自帶自在粉紅泡泡氣場，有種俐落爽快的過癮舒服感。剩下的篇幅拿來經營兩人在懸殊的社經位置上，是如何拚命成為更好的自己、實踐更靠近對方的決心。偶像劇這樣拍其實有點長進，就算天才也需靠地才的努力來完成夢想，面對事業與愛情都是。

才剛成為金馬獎遞獎大使的張豐豪在劇裡的純情感、以及眼神純粹力令人想起「櫻桃魔法」(如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師）的赤楚衛二。雖是青春角色專業戶，張豐豪卻也在「化劫」與「我的牙想你」等作呈現過不同的學生角色質地，令人期待他參演來自香港的導演周冠威的作品「求救訊號」將帶來何種嶄新面貌。