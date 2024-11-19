李清志／天母萬聖節傳統

天母萬聖節大遊行，出現一家子扮演電影「腦筋急轉彎」裡的角色，唯妙唯肖。圖／李清志提供 每年天母萬聖節大遊行活動，可說是當地歷史悠久的傳統盛事，每到十月底的周末假日，天母人就積極認真地準備裝扮，希望在這一天可以融入在社區的活動裡。天母萬聖節活動可說是台北市最受歡迎的慶典盛事，而且整個活動是由社區自主舉辦的，社區民眾參與度非常高，已經成為當地的一項特色。

天母地區之所以會有萬聖節活動，主要是因為早期天母地區，是美軍駐台協防時期的眷舍空間，整個天母地區事實上就是一座美國小鎮。小鎮有一條Main Street，就是現在的中山北路七段斜坡，道路兩邊有美國雜貨店、修車廠等等，街道盡頭是天母圓環，有一座天主教堂，教堂高聳的鐘塔，周日早晨還會敲鐘，提醒大家去教堂做禮拜。

我因為家父在美國學校任教，從小就住在天母，左鄰右舍都是美國人，我常笑說：「我從小也是在眷村長大的！只是我住的眷村是美軍眷村。」住在天母社區每年最重要的節日，一是萬聖節；一是耶誕節。整個社區每到十月中，就開始出現南瓜、稻草人、骷髏頭等裝飾。萬聖節過後則是期待著耶誕節的來臨，天母地區或有空地上出現販賣真實耶誕樹的市集，這些樹形優美的耶誕樹，多是松樹之類的樹木，飄送著松木的清香氣息，令人記憶深刻。

當年住在天母地區，每一家都要準備好糖果，因為晚上會有很多外國小鬼來討糖果，我母親都會買各式各樣的糖果，然後用心地分裝在不同的小袋子裡，等待萬聖節小鬼們的光臨。我還記得小時候第一次參加萬聖節活動，媽媽幫我裝扮成小小蝙蝠俠，我帶著一個布袋子挨家挨戶去討糖果，一個晚上討到一大袋的糖果，我幾乎吃了一年才吃完，而且這些討到的糖果都是外國糖果，很多都是我從來沒見過的，也沒吃過的糖果，對一個台灣小孩而言，真的是一種奇特的經驗與記憶。

不過這個有趣的活動，在美軍撤退之後，活動熱潮就逐漸消退，加上後來美國也出現萬聖節恐怖事件，有人在糖果裡下毒或埋放針刺，讓小孩受傷的事情，因此美國地區萬聖節討糖果的活動也逐漸消失。但是天母地區後來在商圈自主籌辦萬聖節活動之後，聯合商家在萬聖節開放店家，讓小孩可以來要糖果，竟然掀起了天母萬聖節的熱潮。

每年活動開始的周六下午，天母忠誠路便擠滿變裝的男女老少，人潮從天母東路、忠誠路，一直延伸到德行東路，不僅是大街上，連小巷弄都擠滿人潮，所有人都認真裝扮，儼然是一場街頭的變裝派對。當然每年都有熱門主題，像今年出現一家子扮演電影「腦筋急轉彎」裡的角色，唯妙唯肖。

城市社區要創造出屬於自己的傳統與文化並不容易，天母社區過去曾經是美軍社區，美國文化盛行，如今演化出屬於自己的萬聖節活動「天母搞什麼鬼」嘉年華，成為社區的年度盛事，這樣的萬聖節社區活動，比起美國許多地方有過之而無不及，是非常有趣而難得的社區文化特色！