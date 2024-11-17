雀雀／從「俗女」到「影后」 看嚴藝文的全面升級

集結金獎演員謝盈萱、楊貴媚、楊謹華、謝瓊煖、鍾欣凌與知名女星曾莞婷和陳庭妮等明星陣容一字排開，影集「影后」讓一群女演員在戲中戲裡上演「芝加哥」與「八美圖」。看仙女們唱跳之餘，一邊勾心鬥角一邊並建立革命情感，熱鬧也帶來沉浸式體驗，帶觀眾感受女演員的藝界人生故事。

「影后」是齣找到雅俗共賞平衡點的台劇，在具商業娛樂與製作品質的基礎上，堆疊出既在地也國際的女演員職場浮世繪，全方位關照到女星們生命與生活的美麗與哀愁，儼然荒唐寫實職人劇。嚴藝文可謂台灣之光，因為要看到一個女演員演而優則導、導而優再去拍女演員群像主題戲劇，且拍出「影后」這樣的作品，全球影視壇幾乎沒什麼成功的案例可循。

該劇體質清楚可見是由「俗女養成記」基因進化而來，包括在「俗女」以謝盈萱飾演的陳嘉玲為中心所輻射而出的各故事線與奮鬥事業過程（只是這次換作是薛亞之與她在影劇業的快樂小夥伴們）、對於親情友情愛情婚姻都深入而動人的各種論述、過往與現在情境的交錯切換，以及表象上看似剽悍的女性視角語境中，女性意識是如何蓬勃生長卻又被無情打壓的社會現實刻畫，「影后」方方面面都是「俗女」的敘事變化形，也是嚴藝文導演的作者論再度昇華。

就連最後一場感情和解戲也是全面升級：「影后」讓男女主角在過盡千帆後以一曲「勇氣」驗證彼此的真心，也把女明星從演藝圈沼澤爛泥中打撈出來、清洗乾淨。果然很懂觀眾終究還是最需要愛情童話的結局。

但「影后」同時也是更殘酷寫實的「樂來越愛你」，更接近陳可辛「如果·愛」裡對於女演員成長之路的表述。故事裡一心一意想要成名的新演員史艾瑪（林廷憶飾），以及已經成為一代女伶的周凡（楊謹華飾），一個在追求耀眼明星光環、一個企圖在返璞歸真中重填空虛靈魂，兩人彼此就是過去與未來在現在的交會對照。

「千面女郎」也好，「千年女優」也罷，影后之路是一條沒有回頭路的荊棘天堂路，要能遇到貴人與天使、也需要與惡魔交易，常得用昂貴的代價去換。演戲圈裡沒有所謂的「一定中」，包括暴紅或者苦熬成名、入圍與得獎，從來都是難以預料，選擇魚或熊掌都只是在與命運對賭。

「影后」可貴的是不僅聚焦在女演員的職人精神衝勁而已，除了影射演員個人的戲外真實，還有她們在各年齡階段與各種際遇之下追求生而為人的不同價值探討與取捨。不論是珍惜了3年的婚姻或者是嚮往了20年的影后桂冠，都可能會在一夕之間貶為敝屣，但她們至少都戮力嘗試過痛快活著的感覺。